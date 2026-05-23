تاکید مسرور بارزانی و فائق زیدان بر احترام به قانون اساسی و حفظ نظام فدرالی عراق

دیدار مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق
نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در چارچوب سفر خود به بغداد، با رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار کرد. دو طرف در این نشست بر لزوم احترام به قانون اساسی و حفاظت از نظام فدرالی کشور اتفاق نظر داشتند.

امروز شنبه (۲۳ مه ۲۰۲۶)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار آخرین اوضاع سیاسی و وضعیت عمومی عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در بخش دیگری از این نشست، بر نقش حیاتی و استقلال قوه قضاییه عراق در راستای حفظ امنیت و ثبات سیاسی در کشور تأکید شد.

همچنین دو طرف بر ضرورت احترام به قانون اساسی، صیانت از نظام فدرالی و صیانت از حقوق قانونی مردم اقلیم کوردستان و سایر مولفه‌های جامعه عراق هم‌رای بودند.

پیش‌ازظهر امروز شنبه (۲۳ مه ۲۰۲۶)، مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در راس یک هیئت بلندپایه حکومتی وارد بغداد شد و قرار است این سفر رسمی دو روز به طول بینجامد.

 
