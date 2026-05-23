تاکید مسرور بارزانی و مثنی سامرائی بر تقویت همکاریها جهت عبور از چالشهای سیاسی عراق
نخستوزیر اقلیم کوردستان و رئیس ائتلاف "عزم" با هدف عبور از چالشها و موانع پیشرو، بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری میان نیروها و جریانهای سیاسی عراق و اقلیم کوردستان تاکید کردند.
عصر امروز شنبه (۲۳ مه ۲۰۲۶)، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در جریان سفر خود به بغداد، با "مثنی سامرائی"، رئیس ائتلاف عزم دیدار و گفتگو کرد.
بر اساس بیانیه پایگاه اطلاعرسانی دولت اقلیم کوردستان، در این نشست اوضاع عمومی و فرآیند سیاسی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همزمان، دو طرف بر لزوم همافزایی و تحکیم همکاریها میان جریانهای سیاسی عراق و اقلیم کوردستان جهت غلبه بر چالشها تأکید کردند. بررسی راهکارهای حلوفصل پروندههای معلق و اختلافات میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال بر پایه قانون اساسی، از دیگر محورهای مهم این دیدار بود.
پیشازظهر امروز شنبه، مسرور بارزانی نخستوزیر اقلیم کوردستان در راس یک هیئت بلندپایه حکومتی وارد بغداد شد و این سفر رسمی دو روز به طول خواهد انجامید.