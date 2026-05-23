از چتر عدالت فدرال تا اصلاحات اربیل؛ محور گفتگوهای مسرور بارزانی و حیدر عبادی
عصر امروز، شنبه (۲۳ مه ۲۰۲۶ - ۳ خرداد ۱۴۰۵)، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در جریان دیدارهای خود در بغداد با حیدر عبادی، نخستوزیر پیشین عراق و رئیس ائتلاف نصر، دیدار و گفتگو کرد.
بر اساس بیانیه رسمی پایگاه اطلاعرسانی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار طرفین به تبادل نظر درباره روند سیاسی، اوضاع عمومی عراق و تحولات منطقه پرداختند. طرفین در این گفتگو بر این موضع مشترک تاکید کردند که دولت فدرال باید به شکلی عادلانه و مساوی، به تمامی شهروندان و اقلیتهای مختلف کشور خدماترسانی کند.
در بخش دیگری از این دیدار، اصلاحات ساختاری حکومت اقلیم کوردستان در بخشها و حوزههای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
