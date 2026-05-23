دبیرکل سازمان بدر: اجازه تکرار حملات به اقلیم کوردستان را نمیدهیم
در ادامه دیدارهای دیپلماتیک در بغداد، عصر امروز شنبه (۲۳ مه ۲۰۲۶)، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان با هادی عامری، دبیرکل سازمان بدر دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این نشست بر اهمیت تقویت هماهنگیها میان اقلیم کوردستان و جریانهای سیاسی عراق برای حل اختلافات بر اساس احترام به قانون اساسی، مشارکت واقعی، توازن و توافق سیاسی تاکید کردند.
بر اساس بیانیه پایگاه اطلاعرسانی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار روند سیاسی، اوضاع عمومی عراق و روابط میان اقلیم و دولت فدرال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
هادی عامری، دبیرکل سازمان بدر پس از این نشست در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که با نخستوزیر اقلیم کوردستان درباره مکانیسمهای حمایت از دولت جدید عراق برای عبور از چالشهای سخت پیشرو رایزنی کرده است. وی افزود: تلاشهای ما برای فعالسازی مجدد پارلمان عراق پس از تعطیلات عید قربان ادامه دارد، تا فرآیند سیاسی در مسیر درست خود قرار گیرد.
عامری در پاسخ به شایعات پیرامون انحلال حشدالشعبی، این گمانهزنیها را به شدت رد کرد و گفت: حشدالشعبی یک نهاد قانونی است که با مصوبه پارلمان و فتوای مرجعیت عالیقدر تشکیل شده است؛ انحلال این نهاد خواب و رویاست و هرگز به واقعیت تبدیل نخواهد شد.
دبیرکل سازمان بدر همچنین حملات انجام شده به اقلیم کوردستان را محکوم کرد و اظهار داشت: با طرفهای ذیربط گفتگو کردهایم تا این حملات متوقف شده و دیگر تکرار نشوند. وی، کارشکنی امنیتی علیه اقلیم را خط قرمز دانست و بر تلاش جهت ثبات منطقه تاکید کرد.
عامری، در بخش دیگری از سخنان خود، سفر مسرور بارزانی به بغداد را گامی کلیدی برای ایجاد درک متقابل بیشتر توصیف کرد. وی، با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: توقف صادرات نفت، آسیب و زیانهای سنگینی را به کل اقتصاد عراق وارد کرده است.