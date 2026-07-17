مدیر فرودگاه اربیل: آسمان پایتخت باز است

پروازها به صورت عادی ادامه دارد

1 ساعت پیش

مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل اعلام کرد که حریم هوایی این شهر به روی پروازها باز بوده و حرکت هواپیماها بدون وقفه در جریان است. این اظهارات آرامش‌بخش تنها یک ساعت پس از آن مطرح شد که صدای چند انفجار مهیب در آسمان پایتخت اقلیم کوردستان شنیده شد.

"احمد هوشیار"، مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل روز جمعه (۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶) در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه کوردستان۲۴ اظهار داشت: حریم هوایی اربیل در حال حاضر کاملاً باز است و پروازها به صورت کاملاً عادی ادامه دارند.

این موضع‌گیری و اطمینان‌بخشی مدیر فرودگاه اربیل پس از آن صورت گرفت که چند ساعت پیش، پنج فروند پهپاد در آسمان اربیل رهگیری و سرنگون شدند؛ رویدادی که باعث نگرانی شهروندان درباره احتمال توقف یا تعلیق پروازهای این فرودگاه شده بود.

مدیر فرودگاه اربیل در پیام خود خطاب به مسافران و شهروندان تأکید کرد که پروازها بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده قبلی در حال انجام است و امنیت حریم هوایی پایتخت به طور کامل برقرار و وضعیت عادی است.