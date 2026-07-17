انتقاد شدید ولایتی از سفر نخستوزیر عراق به واشنگتن
علیاکبر ولایتی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران، ضمن انتقاد شدید از سفر نخستوزیر عراق به کاخ سفید، این دیدار را توهین به مبارزات و مجاهدتهای ملت عراق دانست.
ولایتی، اظهار داشت که دیدار نخستوزیر عراق با رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید، ضربهای سنگین به تلاشها و زحمات مردم مومن و شجاع عراق وارد کرد و این اقدام به هیچ وجه قابل درک نیست.
وی در پیام خود علاوه بر انتقاد، نسبت به اهداف این سفر ابراز تردید کرد و گفت: نمیدانم هدف (زیدی) از این سفر چه بوده است؛ اگر او از قبل با افراد باذکاوت، باسابقه و دیندار مشورت نکرده باشد، این یک فاجعه است. او باید میدانست که عراق چه جایگاه عظیمی در تاریخ دارد.
ولایتی در ادامه افزود، مایه شگفتی است در حالی که هنوز مراسم عزاداری برای علی خامنهای به پایان نرسیده، نخستوزیر عراق بدون هیچ نشانهای از حزن و اندوه در کاخ سفید ظاهر میشود.