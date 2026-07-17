انفجارهای شدید و آتشسوزی گسترده در پی حمله هوایی به سلیمانیە
شهرک "تاسلوجه" در استان سلیمانیە هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت که منجر به وقوع انفجارهای مهیب و آتشسوزی گسترده در این منطقه شد. در همین حال، استاندار سلیمانیە این حمله را به شدت محکوم کرد.
به گزارش خبرنگار کوردستان۲۴، غروب امروز جمعه (۲۶ تیر ۱۴۰۵ / ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶)، شهرک تاسلوجه در استان سلیمانیە هدف بمباران موشکی و پهپادی قرار گرفته و به دنبال این حمله، صدای چندین انفجار مهیب در منطقه شنیده شده است.
همزمان، تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از محل حادثه، برخاستن دود غلیظ و زبانه کشیدن شعلههای بزرگ آتش را در منطقه هدف توصیف میکنند. برخی منابع محلی نیز اعلام کردهاند احتمال میرود این بمباران، یک انبار مهمات را در تاسلوجه هدف قرار داده باشد.
در واکنش به این رویداد، "هوال ابوبکر" استاندار سلیمانیە با صدور بیانیهای، حملات انجام شده به سلیمانیە و اقلیم کوردستان را به شدت محکوم کرد.
استاندار سلیمانیە تأکید کرد که اقلیم کوردستان و دولت محلی سلیمانیە، رویکردی کاملاً بیطرفانه و مسئولانه در پیش گرفتهاند و بخشی از جنگها و مناقشات نظامی که منطقه را در برگرفته است، نیستند.
وی، همچنین از شهروندان منطقه خواست به منظور حفظ سلامت خود، از نزدیک شدن به محلهای بمبارانشده خودداری کنند و مانعی در مسیر تردد نیروهای امنیتی، داخلی و تیمهای امدادی و امدادرسان ایجاد نکنند تا این نیروها بتوانند وظایف خود را به صورت حرفهای و با سرعت بالا انجام دهند.