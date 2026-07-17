قطر حملات ایران به اقلیم کوردستان را به شدت محکوم کرد

1 ساعت پیش

وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای در روز جمعه (۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶)، حملات ایران به اقلیم کوردستان را به شدت محکوم کرد و این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت ملی عراق و اقلیم کوردستان و همچنین زیر پا گذاشتن صریح قوانین بین‌المللی دانست.

وزارت خارجه قطر در این بیانیه، ضمن محکومیت شدید این حملات، بر ضرورت دور نگه داشتن منطقه از پیامدهای این‌گونه اقدامات توجیه‌ناپذیر تأکید کرد. این وزارتخانه خواستار تداوم گفت‌وگو، دیپلماسی و تنش‌زدایی در راستای تقویت امنیت و ثبات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی شد.

در بخش دیگری از این بیانیه، دوحه همبستگی کامل خود را با عراق و اقلیم کوردستان اعلام و از تمامی اقدامات پدافندی و امنیتی آن‌ها برای محافظت از حاکمیت و امنیت خود پشتیبانی کرد.

این موضع‌گیری در حالی اتخاذ می‌شود که تنها چند ساعت پیش، سیستم‌های پدافند هوایی موفق شدند پنج فروند پهپاد را در آسمان اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، رهگیری و منهدم کنند.

همچنین بامداد امروز، بین ساعت ۴:۱۹ تا ۵:۲۵، نیروهای ائتلاف بین‌المللی هشت فروند پهپاد انتحاری دیگر را در آسمان اربیل سرنگون کردند که این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی بر جای نگذاشت.

شایان ذکر است که چهارشنبه‌شب (۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶) نیز حمله مشابهی به پایتخت اقلیم کوردستان صورت گرفت که طی آن، نیروهای ائتلاف بین‌المللی بین ساعت ۲۰:۵۳ تا ۲۱:۲۰ توانستند هشت پهپاد انتحاری را پیش از اصابت به هدف منهدم کنند؛ آن حمله نیز خسارتی در پی نداشت.