فرستاده آمریکا: اقلیم کوردستان عامل کلیدی ثبات منطقه است
فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور عراق و سوریه، با انتشار پستی در پلتفرم ایکس تأکید کرد: اقلیم کوردستان نقشی بسیار مهم و کلیدی در تثبیت ثبات، صلح و شکوفایی اقتصادی در عراق و کل منطقه ایفا میکند.
روز جمعه (۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶)، تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور عراق و سوریه، در واشنگتن خرسندی خود را از دیدار با "بیان سامی عبدالرحمن" مشاور نخستوزیر اقلیم کوردستان ابراز داشت. وی، در این باره نوشت: اقلیم کوردستان یک عامل مهم در برقراری ثبات و صلح است و نقش بزرگ و مؤثری در تحقق صلح در سراسر منطقه دارد.
باراک در ادامه افزود: اقلیم کوردستان همچنان به ایفای نقش محوری و تأثیرگذار خود در تحکیم ثبات، صلح و رونق اقتصادی در سراسر خاک عراق و کل منطقه ادامه میدهد.
این ستایش و تمجید ویژه از سوی فرستاده رئیسجمهور آمریکا در حالی مطرح میشود که هیئتی رسمی از اقلیم کوردستان، به عنوان بخشی کلیدی از هیئت عالیرتبه عراقی، برای انجام چندین دیدار دیپلماتیک و امضای قراردادهای راهبردی در واشنگتن به سر میبرد.