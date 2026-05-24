انفجار مرگبار در بلوچستان پاکستان؛ هدف قرار گرفتن قطار حامل نظامیان با ۲۴ کشته
مقامات پاکستان امروز یکشنبه (۲۴ مه ۲۰۲۶ / ۳ خرداد ۱۴۰۵) اعلام کردند که وقوع یک انفجار قدرتمند در ایالت بلوچستان، واقع در جنوب غربی این کشور، قطار حامل پرسنل نظامی را هدف قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری "فرانسپرس" به نقل از یک مقام ارشد پاکستاتی، این حمله در شهر "کویته"، مرکز این ایالت رخ داده و بر اساس آمار اولیه، دستکم ۲۴ نفر در این حادثه جان خود را از دست دادهاند.
این منبع آگاه همچنین اشاره کرد که بخش عمدهای از قربانیان این انفجار را سربازان ارتش پاکستان تشکیل میدهند و شمار مجروحان نیز از مرز ۵۰ نفر فراتر رفته است.
ایالت بلوچستان یکی از مناطق ناآرام و پرتنش پاکستان به شمار میرود که هر از گاهی شاهد چنین انفجارهایی است. تا این لحظه هیچ گروهی به طور رسمی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
