رایزنی مسرور بارزانی و نوری المالکی در بغداد؛ همگرایی برای تصحیح مسیر سیاسی عراق

در چارچوب سفر رسمی به بغداد، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه (۲۴ مه ۲۰۲۶) با نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار بر سر همکاری مشترک جهت مقابله با چالش‌ها، حفظ، توسعه و اصلاح مسیر فرآیند سیاسی بر اساس احترام به اصول مشارکت، توازن، توافق ملی و حفظ حقوق تمامی مؤلفه‌های جامعه عراق توافق نظر داشتند.

پس از پایان این نشست، مسرور بارزانی در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: از دیدار با جناب دکتر نوری المالکی، دوست و شخصیت تأثیرگذار این کشور بسیار خرسندیم. ما برای مبارزات و تلاش‌های ایشان احترام فراوانی قائلیم؛ وی از دوستان نزدیک ملت ماست و توفیق بزرگی بود که در خدمت ایشان بودیم.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان درباره جزئیات این گفتگو افزود: در این دیدار مجموعه‌ای از مسائل مهم پیرامون عراق، روابط بغداد و اقلیم کوردستان و همچنین اوضاع جاری منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. گفتگوهای مفصلی درباره تمامی این محورها انجام شد و دیدگاه‌های ما بسیار به یکدیگر نزدیک بود.

مسرور بارزانی خاطرنشان کرد: ما هم‌عقیده بودیم که باید با تلاش‌هایی که برای برهم زدن امنیت منطقه و کشور صورت می‌گیرد و همچنین با اقدامات ناقض قانون، مقابله و این روندها اصلاح شوند. در این زمینه گفتگوهای سازنده‌ای داشتیم و إن‌شاءالله این تماس‌ها و هماهنگی‌ها ادامه خواهد داشت. همه با هم تلاش می‌کنیم تا عراق را به سوی آینده‌ای روشن هدایت کنیم.

از سوی دیگر، نوری المالکی نیز در این مصاحبه مطبوعاتی گفت: خیرمقدم و خوشامدگویی گرم خود را به برادر ارجمندم مسرور بارزانی و هیئت همراه ایشان در سفر به بغداد اعلام می‌کنم. همان‌طور که پیوندهای تاریخی، ما را در مسیر مبارزه مشترک و روابطی حسنه به هم پیوند داده است، این دیدار نیز بر همین اساس، بسیار دوستانه و مثبت ارزیابی می‌شود.

المالکی، تصریح کرد که در این نشست، برخی از مسائل کلیدی و حیاتی برای روند دموکراتیک و ملی عراق مورد بحث قرار گرفت؛ به‌ویژه چالش‌ها و عقب‌گردی که اخیراً در عرصه دموکراسی، انتخابات و فرآیند رأی‌گیری برای نامزدهای دولت به وجود آمده است.

رئیس ائتلاف دولت قانون در پایان تأکید کرد: دیدگاه‌ها و نظرات ما کاملاً همسو بود. معتقدیم تصحیح مسیری که فرآیند دموکراتیک از آن عبور کرده و دچار چالش شده، یک ضرورت است. مواضع ما همواره هم‌راستا و مبتنی بر درک متقابل بوده و خواهد بود.