بیانیه ریاست اقلیم کوردستان درباره حملات اخیر

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اربیل (کوردستان۲۴)- ریاست اقلیم کوردستان با انتشار پیامی، حملات اخیر به اقلیم کوردستان را به‌ شدت محکوم کرد و هدف قرار دادن اقلیم را «تحولی خطرناک» توصیف کرد.

در پیامی که امروز جمعه، ۱۷ ژوئیه، در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد: «ما حملات به اقلیم کوردستان را به شدت محکوم می‌کنیم. هدف قرار دادن اقلیم کوردستان و ازسرگیری خشونت، تحولی خطرناک و نقض آشکار حاکمیت عراق است.»

در ادامه این پیام تأکید شده است: «این حملات ثبات عراق را تهدید می‌کند و در مسیر تلاش‌ها برای برقراری صلح در منطقه مانع ایجاد خواهد کرد.»

این موضع‌گیری در حالی منتشر شده است که سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کوردستان و سازمان آسایش اقلیم کوردستان در دو بیانیه جداگانه از تحولات امنیتی اخیر خبر داده‌اند. سازمان مبارزه با تروریسم از رهگیری و انهدام پهپادهای بمب‌گذاری‌شده بر فراز آسمان اربیل خبر داد و سازمان آسایش نیز اعلام کرد چند منطقه در استان سلیمانیه هدف حملات موشکی قرار گرفته‌اند.

ب.ن