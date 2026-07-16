سازمان آسایش: مناطقی در استان سلیمانیه مورد هدف حملات موشکی قرار گرفت
اربیل (کوردستان۲۴)- سازمان آسایش اقلیم کوردستان اعلام کرد که امروز جمعه، ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، چندین منطقه در استان سلیمانیه هدف حملات موشکی قرار گرفتند و بررسی ابعاد این حملات آغاز شده است.
بر اساس بیانیه این سازمان، در مجموع هفت موشک به مناطق مختلف اصابت کرده است؛ به گونهای که چهار موشک روستای «زرگویزله»، یک موشک روستای «قسردی» و دو موشک نیز مناطق نزدیک «گردی کوپانی» در اطراف قرهداغ را هدف قرار دادهاند.
سازمان آسایش در بیانیه خود اعلام کرد که تیمهای تخصصی این نهاد تحقیقات میدانی را برای بررسی جزئیات حملات، ارزیابی تلفات احتمالی و میزان خسارتهای مالی آغاز کردهاند.
ب.ن