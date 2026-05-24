اربیل (کوردستان۲۴) ـ در دیدار نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و دبیرکل عصائب اهل حق در مورد اهمیت حمایت دولت فدرال از حل مسائل معوق‌مانده با اقلیم کوردستان تبادل نظر شد.

دولت اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز یکشنبه ۲۴ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم در دومین روز سفر خود به بغداد با قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل حق دیدار کرد.

در این دیدار اوضاع عمومی و روند سیاسی در عراق و آخرین تحولات منطقه بررسی شد.

همچنین درباره اهمیت حمایت دولت فدرال از حل مسائل معوق‌مانده با اقلیم کوردستان و بهبود خدمات‌رسانی عمومی و استفاده از فرصت‌ها برای توسعه اقتصادی عراق تبادل نظر شد.

