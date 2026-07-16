سازمان مبارزه با تروریسم کوردستان: حملات پهپادی به اربیل تلفات جانی در پی نداشت

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اربیل (کوردستان۲۴)- سازمان مبارزه با تروریسم کوردستان از رهگیری و انهدام تعدادی پهپاد بمب‌گذاری‌شده در آسمان پایتخت اقلیم در بامداد امروز جمعه خبر داد.

سازمان مبارزه با تروریسم کوردستان اعلام کرد که بامداد امروز جمعه، ۱۷ ژوئیه، نیروهای ائتلاف بین‌المللی هشت پهپاد بمب‌گذاری‌شده را در آسمان اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، رهگیری و منهدم کردند.

بر اساس بیانیه این سازمان، عملیات رهگیری از ساعت ۴:۱۹ تا ۵:۲۵ بامداد ادامه داشت و تمامی پهپادها پیش از رسیدن به اهداف خود منهدم شدند. همچنین تأکید شده است که این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

سازمان مبارزه با تروریسم کوردستان پیش‌ از این نیز در روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از رهگیری و انهدام هشت پهپاد بمب‌گذاری‌شده دیگر بر فراز اربیل خبر داده بود. به گفته این نهاد، آن عملیات از ساعت ۲۰:۵۳ تا ۲۱:۲۰ به طول انجامید و آن نیز بدون تلفات جانی پایان یافت.

ب.ن