مسرور بارزانی: ما خواستار آنیم که کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان در اسرع وقت تشکیل شود

اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخست‌وزیر اقلیم کوردستان اعلام کرد که خواستار تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم در اسرع وقت است و تأکید کرد که تشکیل دولت به پایبندی طرف‌های دیگر برنده انتخابات به احترام گذاشتن به رای مردم بستگی دارد.

امروز یکشنبه ۲۴ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان پس از دیدار با قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل حق، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: «در دیدار با قیس خزعلی، درباره مسائل اربیل و بغداد گفت‌وگو کردیم و تکمیل روند تشکیل کابینه علی الزیدی را مورد توجه قرار دادیم.»

نخست‌وزیر گفت: «ما خواستار آنیم که کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان در اسرع وقت تشکیل شود، اما این به طرف‌های دیگری که در انتخابات رای‌ آورده‌اند و پایبندی آن‌ها به احترام گذاشتن به رای مردم در تشکیل دولت بستگی دارد.»

مسرور بارزانی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص سلاح‌هایی که رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید به کوردها تحویل داده است، گفت: «باید این سوال از دولت آمریکا پرسیده شود، زیرا اگر آمریکا سلاحی تحویل داده است، خود می‌داند به چه طرفی تحویل داده است. من از سوی دولت اقلیم کوردستان اعلام می‌کنم که از این موضوع مطلع نیستیم. هر طرفی از آمریکا سلاح تحویل گرفته است خود اعلام کند.»

