سپاه پاسداران: پایگاه هوایی آمریکا که منبع حمله بود هدف قرار گرفت

اربیل (کوردستان۲۴) ـ پس از آنکه ایالات متحده آمریکا به جنوب ایران حمله کرد، امروز پنجشنبه ۲۸ مه، تهران نیز در جدی‌ترین درگیری‌ها از زمان آغاز آتش‌بس در ماه آوریل، به تلافی آن یک پایگاه نظامی آمریکا در کویت را هدف قرار داد.

این حمله که کویت، متحد آمریکا را نیز درگیر کرد، تهدیدی برای از بین رفتن تلاش دیپلماتیک شکننده برای دستیابی به توافق صلح و باز کردن تنگه هرمز است، تنگه‌ای که به نقطه کلیدی اختلاف در تلاش‌ها برای پایان دادن رسمی به جنگ تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، صدا و سیما، درگیری‌های تازه ظاهراً زمانی آغاز شد که نیروهای ایرانی به چهار کشتی که قصد عبور از تنگه را داشتند، شلیک کردند.

یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهای آمریکایی حملاتی را به یک ایستگاه کنترل زمینی در منطقه جنوبی بندرعباس انجام دادند و این باعث واکنش ایران شد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، سپاه پاسداران اعلام کرد: «به دنبال تجاوز ارتش متجاوز ایالات متحده به مکانی در حومه فرودگاه بندرعباس با استفاده از موشک‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکا که منبع حمله بود، ساعت ۴:۵۰ صبح امروز هدف قرار گرفت.»

سپاه پاسداران جزئیاتی در مورد محل پایگاه ارائه نکرد، اگرچه ارتش کویت اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور امروز پنجشنبه به حمله «دشمن» پاسخ داده است.

این درگیری‌ها، مذاکرات با هدف پایان رسمی جنگی که در ۲۸ فوریه با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد را زیر سوال برد.

یکی از محورهای اصلی توافق پیشنهادی، بازگشایی کامل تنگه هرمز است که تهران عملاً آن را بسته و بازارهای جهانی انرژی را با محدودیت عرضه مقادیر عظیم نفت و گازی که معمولاً از آن عبور می‌کنند، مواجه کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن