سازمان ملل درباره «تشدید خطرناک» جنگ اوکراین هشدار داد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز پنجشنبه ۲۸ مه، نسبت به «تشدید خطرناک» در اوکراین و تهدیدهای روسیه برای افزایش حملات هشدار داد و از هر دو طرف خواست تا به میز مذاکره بازگردند.

ولکر ترک در بیانیه‌ای گفت: «من قویاً خواستار خویشتنداری هستم. مذاکرات را از سر بگیرید و به رنج‌ها پایان دهید.»

درخواست او چند روز پس از یکی از بدترین حملات موشکی و پهپادی ترکیبی به کی‌يف از زمان آغاز تهاجم کامل روسیه به اوکراین بیش از چهار سال پیش مطرح می‌شود.

این آخرین مورد از سلسله حملات گسترده روسیه در هفته‌های اخیر بود.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که در چهار ماه اول سال 2026، 815 غیرنظامی در اوکراین کشته و 4174 نفر زخمی شده‌اند. این افزایش 21 درصدی تلفات غیرنظامیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

ترک گفت: «انگار همه این آمار تلفات به خودی خود به اندازه کافی وحشتناک نیستند، پس از این حملات، مقامات روسی علناً تهدید کرده‌اند که حملات را در سراسر کی‌یف ‌ افزایش خواهند داد.»

او گفت: «حقوق بین‌الملل بشردوستانه ایجاب می‌کند که طرفین درگیری تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام دهند. اینها صرفاً پیشنهاد یا توصیه نیستند، بلکه تعهدات الزام‌آوری هستند که مسئولیت قانونی را برای طرف‌های درگیر به همراه دارند.»

دفتر او همچنین به حمله نیروهای مسلح اوکراین به یک مجتمع آموزشی در شهر اشغالی استاروبیلسک در ۲۱ و ۲۲ مه اشاره کرد که در آن مقامات روسی می‌گویند ۲۱ نفر کشته و ۴۴ نفر زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است: «دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی کاملی از اطلاعات در دسترس عموم انجام داده است که نشان می‌دهد مراکز آموزشی در زمان حمله فعال بوده‌اند و غیرنظامیان - که بسیاری از آنها دانش‌آموز بودند - کشته یا زخمی شده‌اند.»

در این بیانیه آمده است که هجده نفر از کشته‌شدگان زن بوده‌اند و افزود که حملات نیروهای مسلح اوکراینی همچنین باعث کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در داخل خود روسیه شده است.

ترک از مقامات روسیه و اوکراین خواست تا «تحقیقات سریع، مستقل و مؤثر» انجام دهند و مسئولان را پاسخگو کنند.

ای‌اف‌پی/ب.ن