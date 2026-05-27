هشدار سازمان ملل درباره تداوم رکورد گرمای جهانی در پنج سال آینده

اربیل (کوردستان۲۴) ـ سازمان ملل متحد هشدار داد که انتظار می‌رود دمای جهانی در پنج سال آینده در بالاترین حد تاریخی یا نزدیک به آن باقی بماند.

سازمان ملل متحد، امروز پنجشنبه ۲۸ مه، هشدار داد که افزایش بی‌وقفه دمای جهانی تا پایان این دهه ادامه خواهد داشت، زیرا دانشمندان آب و هوا احتمال افزایش رکوردهای جدید گرما و تسریع گرمایش در سراسر سیاره را پیش‌بینی کرده‌اند.

طبق اعلام سازمان جهانی هواشناسی (WMO)، انتظار می‌رود میانگین دمای جهانی بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ در سطوح بی‌سابقه یا نزدیک به آن باقی بماند و روندی را که از سال ۲۰۱۵ تاکنون شاهد ۱۱ سال گرم ثبت شده بوده است، ادامه دهد.

این سازمان اعلام کرد که ۸۶ درصد احتمال وجود دارد که بین ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ حداقل یک سال به عنوان گرم‌ترین سال ثبت شده، از سال ۲۰۲۴ پیشی بگیرد.

لئون هرمانسون، نویسنده اصلی به‌روزرسانی سالانه تا دهه‌ای در سازمان جهانی هواشناسی، گفت: «ال نینو برای پایان سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است که احتمال رکوردشکنی بعدی در سال بعد، ۲۰۲۷، را افزایش می‌دهد.»

آخرین هشدار در حالی منتشر شد که اروپای غربی شرایط گرمای غیرمعمول شدیدی را تجربه کرد و بریتانیا و فرانسه در ماه مه، تحت آنچه هواشناسان آن را «گنبد گرما» توصیف کردند، بالاترین دما را ثبت کردند.

سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که ۷۵ درصد احتمال وجود دارد که میانگین دمای جهانی در کل دوره ۲۰۲۶-۲۰۳۰ از ۱.۵ درجه سانتیگراد بالاتر از سطوح پیش از صنعتی شدن فراتر رود، آستانه‌ای که با اهداف توافق‌نامه‌های اقلیمی پاریس ۲۰۱۵ بسیار نزدیک است.

هدف توافق‌نامه پاریس، حفظ گرمایش جهانی بلندمدت به میزان بسیار کمتر از ۲ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین ۱۸۵۰-۱۹۰۰ بود، در حالی که تلاش‌ها برای محدود کردن گرمایش به ۱.۵ درجه سانتیگراد ادامه داشت.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود دمای سالانه جهانی در طول سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ بین ۱.۳ تا ۱.۹ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین‌های پیش از صنعتی شدن باشد.

سازمان جهانی هواشناسی همچنین اظهار داشت که ۹۱ درصد احتمال وجود دارد که حداقل یک سال بین ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به طور موقت از آستانه ۱.۵ درجه سانتیگراد فراتر رود.

با این حال، این سازمان خاطرنشان کرد که نقض موقت سالانه لزوماً به معنای غیرقابل دستیابی بودن اهداف بلندمدت اقلیمی پاریس نیست، زیرا این اهداف در طول دهه‌ها اندازه‌گیری می‌شوند نه سال‌های منفرد.

دانشمندان همچنین گفتند که به طور استثنایی بعید است - با احتمال کمتر از یک درصد - که در پنج سال آینده، هر سال از ۲ درجه سانتیگراد بالاتر از سطوح پیش از صنعتی شدن فراتر رود.

این گزارش بر نقش ال نینو، یک پدیده طبیعی آب و هوایی که دمای سطح اقیانوس در اقیانوس آرام را گرم می‌کند و الگوهای آب و هوایی جهانی را مختل می‌کند، تأکید کرد

رویداد قبلی ال نینو در تبدیل سال ۲۰۲۳ به دومین سال گرم ثبت شده نقش داشت و پس از آن، سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵۵ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین‌های پیش از صنعتی شدن رسید.

در کنار افزایش دمای جهانی، دانشمندان هشدار دادند که گرمایش قطب شمال با سرعت بیشتری در حال افزایش است.

سازمان جهانی هواشناسی (WMO) پیش‌بینی کرد که دمای قطب شمال در طول پنج زمستان بعدی نیمکره شمالی، از نوامبر تا مارس، می‌تواند به طور متوسط ​​۲.۸ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ باشد که بیش از سه برابر بیشتر از ناهنجاری جهانی پیش‌بینی شده برای همین دوره است.

این گزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند که الگوهای بارندگی در سراسر جهان بین ماه مه و سپتامبر از ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ تغییر خواهد کرد، از جمله شرایط مرطوب‌تر در سراسر ساحل، شمال اروپا، آلاسکا و سیبری، در حالی که انتظار می‌رود شرایط خشک‌تری در منطقه آمازون ایجاد شود.

این گزارش که توسط اداره هواشناسی بریتانیا در کنار پیش‌بینی‌های ۱۳ موسسه بین‌المللی گردآوری شده است، نگرانی علمی فزاینده‌ای را مبنی بر اینکه سیاره زمین در حال ورود عمیق‌تر به دورانی از افراط‌های اقلیمی مداوم و تشدید شونده است، برجسته می‌کند.

