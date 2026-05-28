اربیل (کوردستان۲۴) ـ منابع آمریکایی روز پنجشنبه، به خبرگزاری فرانسه گفتند که مذاکره‌کنندگان آمریکایی و ایرانی به سمت توافقی برای تمدید آتش‌بس شکننده خود به مدت ۶۰ روز پیش می‌روند، اما دستیابی به موفقیت بالقوه هنوز به تأیید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بستگی دارد.

این تحول پس از آن رخ داد که واشینگتن و تهران یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند و این امر، بی‌ثباتی مذاکرات را سه ماه پس از آغاز جنگ خاورمیانه با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، برجسته کرد.

منابع آمریکایی گزارش آکسیوس را تأیید کردند که دو طرف بر سر یادداشت تفاهمی برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران توافق کرده‌اند.

آکسیوس گزارش داد که طبق توافق پیشنهادی، کشتیرانی از طریق تنگه هرمز بدون محدودیت، بدون عوارض یا مزاحمت خواهد بود. ایران تمام مین‌ها را ظرف ۳۰ روز جمع‌آوری خواهد کرد. و ایالات متحده در صورت از سرگیری تردد تجاری، محاصره دریایی خود را لغو خواهد کرد.

اما خبرگزاری تسنیم ایران، به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکره‌کنندگان تهران، اعلام کرد که متن هنوز نهایی نشده است و در صورت دستیابی به توافق، پاکستان مطلع خواهد شد.

به نقل از رسانه‌های داخلی، منابع ایرانی گفته‌اند که هرگونه توافقی تنها زمانی کامل خواهد بود که توسط تهران اعلام شود، نه به صورت یکجانبه توسط ترامپ.

اواخر روز پنجشنبه، جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، به خبرنگاران گفت که ترامپ هنوز آماده تأیید آن نیست، حتی با وجود اینکه مذاکرات "پیشرفت زیادی" داشته است.

وی افزود: "ما در حال بحث و جدل بر سر چند نکته در مورد نحوه بیان هستیم."

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به نقل از سپاه پاسداران گزارش داد که حملات ایالات متحده به شهر بندری بندرعباس در جنوب ایران، ایران را وادار کرد تا "پایگاه هوایی آمریکایی که به عنوان منبع حمله عمل می‌کرد" را هدف قرار دهد.

سپاه پاسداران محل پایگاه را مشخص نکرد، اما کویت، که میزبان نیروهای آمریکایی است، اعلام کرد که پدافند هوایی آن به حملاتی پاسخ داده است.

وزارت امور خارجه کویت حملات را محکوم کرد.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده این حمله را "نقض فاحش آتش بس" نامید.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گزارش داد که نیروهای ایرانی به چهار کشتی که سعی داشتند بدون مجوز از تنگه هرمز عبور کنند، شلیک کردند. ایران از زمان آغاز جنگ، این آبراه را مسدود کرده است.

نیروهای آمریکایی اعلام کردند که پنج پهپاد تهاجمی را در داخل و اطراف تنگه هرمز رهگیری کرده و مانع از پرتاب پهپاد ششم در نزدیکی بندرعباس شده‌اند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حملات آمریکا را «نقض آتش‌بس» خواند.

یک مقام آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت که این اقدامات «سنجیده» و «با هدف حفظ آتش‌بس» انجام شده است.

سپاه پاسداران ایران تهدید کرد که به هرگونه حمله مجدد «پاسخی قاطع» خواهد داد.

ای‌اف‌پی/ب.ن