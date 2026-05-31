دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان بر اهمیت همکاری هماهنگی میان نیروهای سیاسی تأکید کرد

54 دقیقه پیش

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در پیامی خطاب به رهبری اتحادیه‌ی میهنی، بر اهمیت هماهنگی میان نیروهای سیاسی جهت حفظ کیان اقلیم کوردستان تأکید کرد.

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان روز یکشنبه ۳۱ مه ۲۰۲۶ (۱۰ خرداد ۱۴۰۵)، در پیامی خطاب به بافڵ جلال تاڵەبانی، رئیس اتحادیه‌ی میهنی کوردستان و اعضای دفتر سیاسی و شورای عالی سیاسی این حزب، پنجاه و یکمین سالروز تأسیس این جریان را تبریک گفت.

پارت دموکرات کوردستان در این پیام، ضمن آرزوی تداوم فعالیت برای کادرها، اعضا و هواداران اتحادیه‌ی میهنی، بر ضرورت اتحاد در فضای سیاسی منطقه تأکید کرد. در بخشی از این پیام آمده است: "ما بار دیگر بر اهمیت هماهنگی و هم‌گرایی میان تمامی نیروها و جریان‌های سیاسی کوردستان برای یافتن راهکارهای درست و اصولی جهت حل مسائل جاری و سرنوشت‌ساز تأکید می‌کنیم."

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان همچنین خاطرنشان کرد که همکاری مشترک تمامی طرف‌ها برای حفاظت از دستاوردهای ملی، تقویت نهادهای رسمی و دفاع از کیان دستوری و سیاسی اقلیم کوردستان، اولویت اصلی این مرحله‌ی تاریخی محسوب می‌شود.