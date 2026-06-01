تبریک پارت دموکرات کوردستان به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تأسیس جماعت عدالت

تأکید پارت دموکرات کوردستان بر حفظ یکپارچگی ملت کورد

پارت دموکرات کوردستان در پیامی به علی باپیر، بر ضرورت تقویت پیوندهای دوجانبه و حفظ یکپارچگی ملت کورد تأکید کرد.

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۶ (۱۰ خرداد ۱۴۰۵)، با ارسال پیامی به علی باپیر، رئیس جماعت عدالت کوردستان و اعضای دفتر سیاسی این حزب، بیست و پنجمین سالروز تأسیس این تشکل را تبریک گفت.

پارت دموکرات کوردستان در پیام خود ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای جماعت عدالت، بر گسترش تعاملات سیاسی تأکید کرد و اعلام داشت: "ما بر تقویت روابط و هماهنگی مستحکم میان خود و تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی کوردستان تأکید می‌ورزیم."

در این پیام همچنین اشاره شده است که صیانت از دستاوردها و اقتدار نهادهای اقلیم کوردستان یک وظیفه‌ی همگانی است. پارت دموکرات کوردستان تصریح کرد: "ما بر این باوریم که کار با نهایت دلسوزی و مسئولیت‌پذیری برای حفظ یکپارچگی ملت و دستاوردهایمان، وظیفه‌ی تمامی طرف‌ها است."

 
مصطفی ابراهیم ,