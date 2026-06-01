سینگچول لیم: ملت کورد با تکیه بر هوش مصنوعی می‌تواند تحولی بزرگ در اقتصاد ایجاد کرد

3 ساعت پیش

«سینگچول لیم»، سرکنسول عمومی جمهوری کره‌ی جنوبی در اربیل، در روزهای پایانی مأموریت دیپلماتیک خود در اقلیم کوردستان، در یک گفتگوی اختصاصی با شبکه‌ی «کوردستان۲۴»، ضمن ابراز علاقه‌ی عمیق به فرهنگ و مردم این خطه، دیدگاه‌های مهمی را درباره‌ی آینده‌ی توسعه‌ی اقتصادی، تکنولوژیک و روابط دوجانبه بیان کرد.

وی تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان برای جهش اقتصادی، بیش از آنکه به کارخانه‌های خارجی نیاز داشته باشد، نیازمند سرمایه‌گذاری بر روی نبوغ و استعداد جوانان خود است.

فرهنگ غنی، مهمان‌نوازی و تاب‌آوری ملت کورد

دیپلمات ارشد کره‌ی جنوبی در این گفتگو با اشاره به احساسات عمیق خود نسبت به کوردستان، از ترک این منطقه ابراز دلتنگی کرد و دلیل اصلی آن را سبک زندگی، شیوه‌ی تفکر و مهمان‌نوازی بی‌نظیر مردم کوردستان دانست. وی با ذکر خاطراتی از علاقه‌اش به غذاهای کوردی مانند «دلمه، کوفته و بریانی»، مهمان‌نوازی کوردها را نه تنها در به اشتراک گذاشتن غذا، بلکه نمادی از «فداکاری و ایثار» توصیف کرد.

وی همچنین به روحیه‌ی سرزندگی مردم در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: «در زمان‌هایی که تهدیدات امنیتی وجود داشت، از اینکه می‌دیدم مردم کوردستان به طبیعت می‌روند، می‌رقصند و از زندگی با خانواده‌هایشان لذت می‌برند، شگفت‌زده شدم. این نشان‌دهنده‌ی تاب‌آوری و مقاومت بی‌نظیر این ملت است که توانسته‌اند هزاران سال در این محیط دشوار بقای خود را حفظ کنند.»

آقای لیم کوردستان را به «یک گل» تشبیه کرد که در عین لطافت و زیبایی، دارای قدرتی درونی و تاب‌آوری بالایی است.

اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو ملت

سرکنسول کره‌ی جنوبی با اشاره به شباهت‌های تاریخی و ژئوپلیتیکی دو کشور، تصریح کرد که هم کره‌ی جنوبی و هم اقلیم کوردستان در محاصره‌ی کشورهای قدرتمند قرار داشته‌اند، اما با اتکا به خرد و زیرکی توانسته‌اند بر این شرایط غلبه کنند. وی احترام عمیق به نهاد خانواده و توجه ویژه‌ی والدین به آموزش و پرورش فرزندان را از دیگر ارزش‌های مشترک میان دو جامعه برشمرد.

توسعه‌ی راهبردی اقتصاد؛ نیازمند نهادهای تحقیقاتی داخلی

بخش مهمی از سخنان آقای لیم به اقتصاد اقلیم کوردستان اختصاص داشت. وی با اشاره به تجربه‌ی موفق توسعه‌ی اقتصادی در کره‌ی جنوبی (مدل KDI)، از پیشنهاد تأسیس یک مرکز تحقیقاتی ویژه‌ی توسعه‌ی اقتصادی در درون دولت اقلیم کوردستان خبر داد و اعلام کرد که این ایده اکنون مورد پذیرش دولت قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: «من همواره با نگاه یک شهروند کورد به مسائل نگاه می‌کنم. به جای تمرکز بر واردات تکنولوژی یا کارخانه‌های خارجی به کوردستان، باید بر روی توانمندی‌های بومی تمرکز کرد. جوانان کوردستان در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی استعدادهای درخشانی دارند. اگر تمرکز بر روی دانش و تکنولوژی داخلی باشد، اقتصاد کوردستان می‌تواند مسیر ۳۰ ساله‌ی کره‌ی جنوبی را در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری طی کند.»

در همین راستا، وی به اعزام ۱۲ کارشناس اقتصادی کورد به کره‌ی جنوبی برای گذراندن دوره‌های آموزشی اشاره کرد و آن را گامی در جهت بومی‌سازی فرآیند توسعه دانست.

آزادی و پیشگامی زنان در اقلیم کوردستان

آقای لیم با تحسین نقش زنان در جامعه‌ی کوردستان اظهار داشت: «زنان در اقلیم کوردستان نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه از آزادی بسیار بیشتری برخوردارند. آن‌ها بسیار جسور، صریح و در تحلیل مسائل توانمند هستند. من از دیدن اینکه جامعه‌ی کوردستان توسط زنان بااستعداد رهبری و هدایت می‌شود، شگفت‌زده شدم و معتقدم این ویژگی، نشان‌دهنده‌ی آماده بودن این جامعه برای یک آینده‌ی پیشرفته است.»

حلبچه و گوانگجو؛ پیوند روحی در بستر تراژدی‌های مشترک

سرکنسول کره‌ی جنوبی با اشاره به بازدید خود از شهر حلبچه و بنای یادبود شهدای بمباران شیمیایی، این فاجعه را با رویداد تراژیک ۱۸ می ۱۹۸۰ (۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۹) در کره‌ی جنوبی مقایسه کرد؛ رویدادی که در آن شمار زیادی از مردم توسط ارتش کشته شدند. وی با تأکید بر اینکه دو ملت احساسات مشترکی درباره‌ی این تراژدی‌ها دارند، افزود: «ما به عنوان دیپلمات باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا مانع تکرار چنین فجایع تاریخی شویم.»

توسعه‌ی دولت الکترونیک و تسهیلات صدور ویزا

در بخش دیگری از این گفتگو، آقای لیم بر ضرورت تسریع در روند ایجاد «دولت الکترونیک» در اقلیم کوردستان تأکید کرد و دولت را پیشگام اصلی این تحول دانست. وی همچنین درباره‌ی روند صدور ویزای کره‌ی جنوبی برای شهروندان اقلیم کوردستان اطمینان داد که این فرآیند پیچیده نیست و کنسولگری کره‌ی جنوبی آماده‌ی ارائه‌ی تسهیلات گردشگری به متقاضیان است.

این دیپلمات ارشد کره‌ای که در طول مصاحبه بارها بر عشق و ارتباط روحی خود با کوردستان تأکید کرد، وعده داد که در ۱۰ سال آینده برای مشاهده‌ی پیشرفت‌های اقلیم کوردستان، بار دیگر به این منطقه سفر خواهد کرد.

این گفتگوی صمیمانه در نهایت با یک اتفاق جالب به پایان رسید؛ آقای سینگچول لیم که از علاقه‌مندان به فرهنگ و لباس کوردی است، به عنوان هدیه‌ی خداحافظی، بخش‌هایی از ترانه‌ی فولکلور و عاشقانه‌ی «باران بارانه» را به زبان کوردی در استودیوی برنامه اجرا کرد و با ابراز دلتنگی، با مردم اقلیم کوردستان وداع گفت.

متن کامل گفتگوی سرکنسول کره‌ی جنوبی را در اینجا بخوانید