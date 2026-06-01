رایزنی تلفنی احمد الشرع و دونالد ترامپ دربارهی تحولات منطقه و بازسازی سوریه
ترامپ و الشرع راههای تقویت هماهنگی برای ثبات و بازسازی اقتصادی در سوریە را بررسی کردند
رئیسجمهور سوریه و رئیسجمهور آمریکا در گفتگویی تلفنی، راههای تقویت هماهنگی برای حمایت از ثبات و بازسازی اقتصادی سوریه را بررسی کردند.
بنا بر بیانیهی رسمی دولت سوریه، احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۶ (۱۰ خرداد ۱۴۰۵)، با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بهصورت تلفنی گفتگو کرد. در این تماس، طرفین دربارهی روابط دوجانبه، آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و ضرورت حمایتهای بینالمللی از سوریه در مرحلهی بازسازی بحث و تبادل نظر کردند.
احمد الشرع در این گفتگو بر لزوم لغو تحریمهای باقیمانده تأکید کرد و آن را گامی بنیادین برای احیای فعالیتهای اقتصادی سوریه و بهبود معیشت شهروندان دانست. وی خاطرنشان کرد که این اقدام موجب تشویق سرمایهگذاری و ایجاد فضای مناسب برای بازگشت پروژههای توسعهای در بخشهای مختلف خواهد شد.
در بخش دیگری از این تماس، چالشهای ناشی از تنشهای منطقهای مورد بررسی قرار گرفت و احمد الشرع بر اهمیت مسیرهای دیپلماتیک و گفتگو برای تثبیت امنیت و دوری از تنشهای بیشتر تأکید کرد. دونالد ترامپ نیز با ابراز علاقهمندی به پیگیری تغییرات در سوریه، بر اهمیت حفظ ثبات و حمایت از روند بازسازی در این کشور تأکید ورزید.