سفر هیئت نمایندگی دولت اقلیم کوردستان به بغداد

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اربیل (کوردستان۲۴)- یک هیئت نمایندگی دولت اقلیم کوردستان، افزایش میزان صادرات نفت اقلیم از طریق بندر جیهان ترکیه را با مقامات عراقی بررسی می‌کند.

یک منبع آگاه به کوردستان۲۴ گفت که امروز چهارشنبه ۳ ژوئن، یک هیئت نمایندگی دولت اقلیم کوردستان به بغداد سفر می‌کند و قرار است با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر، وزیر نفت و یک هیئت شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) دیدار کند.

به گفته این منبع، هیئت نمایندگی دولت اقلیم کوردستان از کمال محمد، سرپرست وزارت منابع طبیعی، امید صباح، رئیس دیوان شورای وزیران و آمانج رحیم، دبیر شورای وزیران تشکیل شده است و موضوع افزایش میزان صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق بندر جیهان ترکیه را بررسی می‌کنند.

یک منبع از وزارت نفت عراق به کوردستان۲۴ گفت که مدت چند ماهی است به دلیل شرایط امنیتی در میادین نفتی میزان صادرات نفت اقلیم کوردستان کاهش پیدا کرده و این بر میزان صادرات و درآمد عمومی تأثیر گذاشته است. به همین دلیل تلاش می‌شود که میزان صادرات نفت به ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند.

در چند ماه گذشته به سبب تشدید تنش در منطقه میزان تولید و صادرات نفت اقلیم کوردستان کاهش پیدا کرد.

ب.ن