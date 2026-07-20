نخستوزیر اقلیم کوردستان به نخستوزیر جدید بریتانیا تبریک گفت
اربیل (کوردستان۲۴)- نخستوزیر اقلیم کوردستان با تبریک انتصاب نخستوزیر جدید بریتانیا، بر گسترش و تقویت همکاریهای دوجانبه میان اقلیم کوردستان و بریتانیا تأکید کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ۲۰ ژوئیه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، انتصاب اندی برنهام به سمت نخستوزیری بریتانیا را به وی تبریک گفت.
بارزانی در این پیام نوشت: «به آقای اندی برنهام به مناسبت تصدی سمت نخستوزیری بریتانیا تبریک میگویم.»
وی همچنین افزود: «برای شما در رهبری کشور آرزوی موفقیت دارم و مشتاقانه چشمانتظار همکاری برای تقویت هرچه بیشتر شراکت نزدیک میان اقلیم کوردستان و بریتانیا هستم.»
Congratulations @AndyBurnham on becoming Prime Minister of the United Kingdom. Wishing you every success as you lead the country. I look forward to working together to further strengthen the close partnership between the Kurdistan Region and the UK.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) July 20, 2026
امروز دوشنبه شاه چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، به طور رسمی اندی برنهام، رهبر جدید حزب کارگر را مأمور تشکیل کابینه جدید دولت این کشور کرد. این در حالی است که کییر استارمر، نخستوزیر پیشین بریتانیا، از سمت خود استعفا داده است.