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اربیل (کوردستان۲۴)- بر اساس بیانیه بارگاه بارزانی، امروز یکشنبه ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی از یان بریم، سرکنسول فرانسه در اربیل، استقبال کرد.

در بیانیه آمده است که این دیدار به مناسبت پایان مأموریت یان بریم در اقلیم کوردستان و برای خداحافظی با پرزیدنت بارزانی برگزار شد. سرکنسول فرانسه در این دیدار از حمایت‌های مستمر پرزیدنت بارزانی قدردانی کرد و همچنین از همکاری و پشتیبانی دولت و مردم اقلیم کوردستان در تقویت و گسترش روابط میان فرانسه و اقلیم کوردستان تشکر کرد.

یان بریم همچنین به اقدامات و تلاش‌های خود در طول دوران مأموریتش برای توسعه روابط میان فرانسه و اقلیم کوردستان در حوزه‌های مختلف اشاره کرد.

پرزیدنت مسعود بارزانی نیز با قدردانی از نقش و عملکرد سرکنسول فرانسه در طول مأموریتش، تأکید کرد که روابط میان اقلیم کوردستان و فرانسه، روابطی تاریخی و دیرینه است. وی همچنین برای یان بریم در مسئولیت‌های جدیدش آرزوی موفقیت کرد.

بر پایه این بیانیه، اوضاع منطقه و آخرین تحولات و رویدادهای جاری نیز از دیگر محورهای گفت‌وگوی دو طرف در این دیدار بود.

ب.ن