در دیدار پرزیدنت بارزانی و سرکنسول ایتالیا اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه بررسی شد

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اربیل (کوردستان۲۴)- پرزیدنت مسعود بارزانی روز یکشنبه ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶ از توماسو سانسونی، سرکنسول ایتالیا در اربیل، استقبال کرد.

در این دیدار، سرکنسول ایتالیا با اشاره به سفر پرزیدنت بارزانی به رم در ماه ژانویه سال جاری و روابط تاریخی میان ایتالیا و اقلیم کوردستان، بر تمایل کشورش برای تعمیق روابط و گسترش دوستی میان دو طرف تأکید کرد.

بر اساس گزارش منتشرشده، اوضاع سیاسی و آخرین تحولات امنیتی منطقه، همچنین روابط میان دولت جدید عراق فدرال و دولت اقلیم کوردستان، از محورهای اصلی گفت‌وگو در این دیدار بود.

اوضاع سوریه و روند صلح در ترکیه نیز از دیگر موضوع‌هایی بود که دو طرف درباره آن تبادل نظر کردند.