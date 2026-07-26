تأکید بر تمایل سئول برای گسترش روابط با اقلیم کوردستان

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز یکشنبه ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی از اون گیو شیم، سرکنسول کره جنوبی در اربیل، استقبال کرد.

بر اساس این بیانیه، سرکنسول کره جنوبی در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدار با پرزیدنت بارزانی، نقش ایشان را در مبارزات ملی و میهنی مردم کوردستان ستود. وی همچنین با اشاره به شباهت مبارزات و مقاومت مردم کره و مردم کوردستان، بر تمایل سئول برای گسترش روابط و همکاری با اقلیم کوردستان، به ‌ویژه در حوزه‌های آموزش، بهداشت و دیگر زمینه‌ها، تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، پرزیدنت بارزانی با اشاره به حضور نیروهای «زیتون» کره جنوبی در اربیل پس از سقوط رژیم سابق عراق، از خدمات و فعالیت‌های این نیروها در اقلیم کوردستان قدردانی کرد. وی استقرار این نیروها را نقطه آغاز روابط دوستانه میان مردم کوردستان و مردم کره جنوبی دانست و بر اهمیت تداوم این روابط تأکید کرد.

بر پایه این بیانیه، دو طرف همچنین درباره تحولات منطقه، خطرات ناشی از احتمال ظهور دوباره تروریسم و روند سیاسی اقلیم کوردستان تبادل نظر کردند.

ب.ن