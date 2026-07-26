مایک والتز: آمریکا همچنان آماده اقدام نظامی علیه ایران است

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اربیل (کوردستان۲۴)- مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از دو شب بدون انجام حمله به ایران، تصمیم گرفته است فرصت بیشتری برای ادامه روند مذاکرات با تهران فراهم کند.

والتز امروز یکشنبه ۲۶ ژوئیه، در گفت‌وگو با برنامه «فاکس نیوز ساندی» اظهار داشت که واشینگتن همچنان آمادگی انجام حملات بیشتر را حفظ کرده و تجهیزات و نیروهای بیشتری نیز به منطقه اعزام شده‌اند، اما در عین حال، ترامپ ترجیح داده است برای پیشبرد مسیر دیپلماتیک «کمی فضا» به مذاکرات بدهد.

او گفت: «ایالات متحده همچنان برای انجام حملات بیشتر آماده است و دارایی‌های بیشتری نیز به منطقه منتقل شده‌اند، اما رئیس‌جمهور به مذاکرات کمی فضا می‌دهد.»

اظهارات والتز در حالی مطرح می‌شود که پیش از روز جمعه، ارتش آمریکا از انجام حملات علیه اهدافی در ایران طی ۱۳ شب متوالی خبر داده بود؛ حملاتی که به ‌عنوان بزرگ‌ترین تشدید درگیری‌ها از زمان برقراری آتش‌بس ماه آوریل توصیف شده است.

با وجود توقف حملات در دو شب گذشته، مقام‌های آمریکایی تأکید دارند که گزینه نظامی همچنان روی میز است و هم‌زمان تلاش‌ها برای ادامه گفت‌وگوها با ایران نیز دنبال می‌شود؛ موضوعی که نشان‌دهنده تلاش واشینگتن برای حفظ هم‌زمان فشار نظامی و مسیر دیپلماتیک در قبال تهران است.

ب.ن