پرزیدنت بارزانی و سرکنسول بریتانیا اوضاع منطقه را بررسی کردند
اربیل (کوردستان۲۴)- بارگاه بارزانی در بیانیهای اعلام کرد که امروز یکشنبه ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی از اندرو بیلزی، سرکنسول بریتانیا در اربیل، استقبال کرد.
بر اساس بیانیه، این دیدار به مناسبت پایان مأموریت اندرو بیلزی در اقلیم کوردستان و برای خداحافظی با پرزیدنت بارزانی برگزار شد. سرکنسول بریتانیا در این دیدار از پرزیدنت بارزانی و مردم اقلیم کوردستان به دلیل حمایت از وی در طول انجام مأموریتش قدردانی کرد.
در ادامه، اندرو بیلزی بر اهمیت تداوم و گسترش روابط میان بریتانیا و اقلیم کوردستان تأکید کرد و برای اقلیم کوردستان آرزوی ثبات، آرامش و امنیت کرد.
در مقابل، پرزیدنت بارزانی از تلاشها و عملکرد سرکنسول بریتانیا در دوران مأموریتش در اقلیم کوردستان قدردانی کرد و برای وی در مسئولیت جدیدش آرزوی موفقیت کرد.
پرزیدنت بارزانی همچنین با تأکید بر روابط تاریخی میان مردم کوردستان و بریتانیا، از مردم و دولت این کشور به دلیل مواضع تاریخیشان در قبال مردم کوردستان قدردانی کرد.
بر پایه بیانیه، اوضاع سیاسی منطقه، آخرین رویدادها و چالشهای پیشرو نیز از دیگر محورهای گفتوگوی دو طرف در این دیدار بود.
ب.ن