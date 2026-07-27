ترامپ میگوید «شانس خوبی» برای پیشرفت در مذاکرات ایران وجود دارد
اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز دوشنبه ۲۷ ژوئیه، با ابراز خوشبینی نسبت به روند دیپلماسی با ایران، گفت «شانس خوبی» برای دستیابی به پیشرفت در مذاکرات وجود دارد. این اظهارات در حالی مطرح شد که آتشبس میان آمریکا و ایران برای سومین روز متوالی برقرار مانده است.
درگیریها میان دو کشور از روز شنبه و پس از ۱۳ روز حملات متقابل متوقف شد. این دور از تنشها در پی شکست تلاشهای دیپلماتیک بر سر موضوع تنگه هرمز آغاز شده بود.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاستجمهوری گفت: «صبر زیادی دارم... خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. فکر میکنم احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد.»
او همچنین به پایگاه خبری اکسیوس گفت کشورهای میانجی از آمریکا خواستهاند برای فراهم شدن فرصت دیپلماسی، آتشبس را حفظ کند. به گفته ترامپ، واشینگتن «در حال مذاکرات بسیار عمیقی با ایران» است.
با این حال، تهران انجام هرگونه مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت میانجیها ممکن است پیامهایی از طرف آمریکا منتقل کنند، اما در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشینگتن در جریان نیست.
ترامپ در عین حال هشدار داد که اگر تلاشهای دیپلماتیک به نتیجه نرسد، آمریکا «به همان مسیری بازخواهد گشت که پیش از توقف جنگ در پیش گرفته بود.» او همچنین گزارشها درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا را رد کرد و گفت ایالات متحده از ذخایر کافی تسلیحاتی برخوردار است.
ادامه تنشها در منطقه
با وجود تداوم آتشبس میان آمریکا و ایران، عربستان سعودی امروز دوشنبه از رهگیری چند پهپاد خبر داد که به گفته وزارت دفاع این کشور، از خاک عراق و توسط گروههای مورد حمایت ایران به سمت تأسیسات نفتی عربستان پرتاب شده بودند.
ریاض از دولت عراق خواست اقدامات لازم را برای جلوگیری از استفاده از خاک این کشور به عنوان مبدأ حملات انجام دهد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
پاکستان نیز حملات پهپادی را محکوم کرد و آن را «تهدیدی جدی برای صلح و ثبات» در خاورمیانه دانست.
در همین حال، شورشیان حوثی یمن اعلام کردند که در واکنش به حملات پهپادی عربستان، زیرساختهای نفتی این کشور را هدف قرار دادهاند. مقامهای سعودی تاکنون درباره این ادعا اظهار نظری نکردهاند.
ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد دو پهپاد را در نزدیکی مرز اردن رهگیری کرده و در حال بررسی منشأ پرتاب آنهاست.
واکنش بازارها و تداوم اختلاف بر سر تنگه هرمز
همزمان با حفظ آتشبس، بازارهای جهانی واکنش مثبتی نشان دادند؛ بازارهای سهام رشد کردند و قیمت نفت کاهش یافت. بهای نفت خام برنت نیز حدود ۶ درصد افت کرد و به حدود ۸۶ دلار در هر بشکه رسید؛ موضوعی که از کاهش نگرانیها درباره اختلال در صادرات انرژی از منطقه حکایت دارد.
با این حال، موضوع کنترل تنگه هرمز همچنان یکی از اصلیترین محورهای اختلاف میان ایران و آمریکا باقی مانده است. ایران بر نقش خود در مدیریت این آبراه راهبردی تأکید دارد و سپاه پاسداران در روزهای اخیر چندین کشتی را که به گفته تهران خارج از مسیرهای تعیینشده حرکت میکردند، متوقف کرده است.
مقامهای ایرانی اعلام کردهاند که تهران و عمان درباره «اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی» برای تضمین عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز گفتوگو کردهاند. در مقابل، وزارت امور خارجه ایران تأکید کرده است که ایالات متحده در این مذاکرات نقشی نداشته است.
اسماعیل بقایی همچنین با انتقاد از سیاستهای آمریکا، رفتار واشینگتن را در سالهای اخیر «شبیه یک باند مافیایی» توصیف کرد و گفت تا زمانی که این رویکرد ادامه داشته باشد، نمیتوان به شکلگیری یک روند منطقی در روابط دو کشور امیدوار بود.
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