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اربیل (کوردستان۲۴)- دولت عراق اعلام کرد تحقیقات درباره ادعای عربستان سعودی مبنی بر پرتاب پهپادهایی از خاک عراق به سمت این کشور را آغاز کرده است.

صباح النعمان، سخنگوی نخست‌وزیر عراق، امروز دوشنبه ۲۷ ژوئیه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که علی الزیدی، سخنگوی نخست‌وزیر، به نهادهای امنیتی ذی‌ربط دستور داده است ادعای مطرح‌شده از سوی وزارت دفاع عربستان سعودی را به ‌طور کامل بررسی کنند.

بر اساس این بیانیه، تحقیقات بر ادعای ریاض متمرکز است که می‌گوید پهپادهای مهاجم از خاک عراق به سمت عربستان شلیک شده‌اند.

وزارت دفاع عربستان سعودی پیش‌تر اعلام کرده بود چندین پهپاد را که به گفته این کشور توسط گروه‌های مورد حمایت ایران از خاک عراق پرتاب شده و تأسیسات نفتی عربستان را هدف قرار داده بودند، رهگیری کرده است. ریاض همچنین از دولت عراق خواسته بود همه اقدامات لازم را برای جلوگیری از استفاده از خاک این کشور به‌ عنوان مبدأ حملات علیه عربستان انجام دهد.

دولت عراق تاکنون درباره صحت ادعای عربستان اظهارنظر نکرده و تأکید کرده است که نتایج تحقیقات نهادهای امنیتی، مبنای هرگونه موضع‌گیری رسمی در این باره خواهد بود.

ب.ن