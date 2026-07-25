پیام همدردی رئیس اقلیم کوردستان برای حادثه خونین سوریه

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رئیس اقلیم کوردستان در پی وقوع حادثه رانندگی در سوریه که به جان باختن و مصدومیت ۶۵ نفر انجامید، با انتشار پیامی تسلیت خود را به مردم و دولت سوریه ابراز کرد.

امروز شنبه، ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی اکس (X)، ابراز همدردی و تسلیت خود را به مردم و دولت سوریه برای جان‌باختن جمعی از شهروندان و پرسنل وزارت کشور سوریه در یک حادثه رانندگی اعلام کرد.

رئیس اقلیم کوردستان در این پیام اظهار داشت: با اندوه و تأسف فراوان، خبر حادثه دلخراش رانندگی در سوریه را دریافت کردیم که منجر به جان‌باختن شماری از شهروندان شد که بیشتر آنان از پرسنل وزارت کشور بودند.

نچیروان بارزانی ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان نوشت: بدین‌وسیله تسلیت و همدردی عمیق خود را به خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان و همچنین دولت سوریه ابراز می‌داریم.

وی در ادامه افزود: از خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت و مغفرت الهی و بهشت برین، و برای تمامی مصدومان و برینداران، شفای عاجل مسئلت داریم.

امروز در پی برخورد دو دستگاه اتوبوس در محور "دیرالزور – دمشق"، ۳۵ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۰ نفر دیگر مصدوم شدند.

وزارت کشور سوریه نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این تصادف میان یک دستگاه اتوبوس حامل نیروهای امنیت داخلی و یک اتوبوس مسافربری رخ داده که تلفات و مصدومان سنگینی به همراه داشته است. این وزارتخانه همدردی خود را با خانواده قربانیان این حادثه مرگبار ابراز کرد.