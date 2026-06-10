مرکز جوانان اقلیم کوردستان پروژه‌ای راهبردی برای توسعه‌ی مهارت‌ها است

39 دقیقه پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در راستای حمایت از خلاقیت‌های نسل جوان، روز چهارشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۰ خرداد ۱۴۰۵)، مرکز مدرن "کوردستان فاوندەیشن" را به عنوان یک پروژه‌ی راهبردی در سطح عراق و منطقه افتتاح کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در ادامه‌ی برنامه‌های دولت برای توسعه‌ی توانمندی‌های جوانان و ایجاد محیطی مناسب برای نوآوری، بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین مرکز جوانان را در سطح اقلیم کوردستان و عراق افتتاح کرد. مالکیت و مدیریت این مرکز بر عهده‌ی "کوردستان فاوندەیشن" است.

پروژه‌ای راهبردی برای توسعه‌ی مهارت‌ها

این مرکز مدرن به عنوان یک پروژه‌ی راهبردی و فراگیر، دریچه‌ی جدیدی را به روی جوانان می‌گشاید تا به تقویت توانایی‌ها، یادگیری مهارت‌های نوین و ایجاد شبکه‌های ارتباطی میان نخبگان جوان بپردازند. این مجموعه با سیستم‌های بین‌المللی و بالاترین استانداردهای جهانی اداره می‌شود.

آمار خیره‌کننده در دوره‌ی آزمایشی

این مرکز حتی در دوره‌ی فعالیت آزمایشی خود توانسته است رکوردهای قابل توجهی را ثبت کند. در حال حاضر این مجموعه بیش از ۱۴۰۰ عضو فعال دارد و کتابخانه‌ی آن افزون بر ۱۲ هزار جلد کتاب در حوزه‌های مختلف را در اختیار مراجعان قرار می‌دهد. طبق آمارها، در دوره‌ی آزمایشی ۱۲۹ هزار بازدید از این مرکز ثبت شده است و تمامی خدمات آن به صورت رایگان ارائه می‌شود.

مرکز جوانان "کوردستان فاوندەیشن" فرصت‌های متنوعی را در زمینه‌های تکنولوژی، کارآفرینی و توسعه‌ی حرفه‌ای فراهم می‌کند. هدف اصلی این طرح، ایجاد بستری برای جوانان کوردستانی است تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کرده و مشارکتی تأثیرگذار در روند بازسازی و پیشرفت جامعه داشته باشند.