مسرور بارزانی: مرکز جوانان سکویی برای شکوفایی استعدادها و صیانت از دستاوردهای ملی است
نخستوزیر از جوانان کوردستان خواست تا با مطالعهی دقیق تاریخ ملت خود، درک کنند
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در آیین افتتاح پیشرفتهترین مرکز جوانان جهان، بر لزوم پیوند نسل جوان با تاریخ مبارزات ملت کورد و نقش راهبردی آنان در آیندهی آباد کوردستان تأکید کرد.
روز چهارشنبه، ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۰ خرداد ۱۴۰۵)، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در مراسمی رسمی مرکز جوانان کوردستان را افتتاح کرد. وی در سخنرانی خود ضمن ابراز خرسندی از راهاندازی این مرکز، آن را یکی از بزرگترین و پیشرفتهترین مراکز حوزهی جوانان در سطح منطقه و جهان توصیف کرد.
مسرور بارزانی حضور چنین مرکزی در اقلیم کوردستان را مایهی افتخار برای تمامی شهروندان دانست و بر بهرهمندی همهی جوانان از این سکوی علمی و فرهنگی تأکید کرد. نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان ضمن تبریک به جوانان، از تمامی اشخاص و نهادهایی که در تأسیس این مرکز و ایجاد ارتباط سالم میان نسل جوان و لایههای مختلف جامعه نقش داشتهاند، قدردانی کرد.
وی در بخشی از سخنان خود، پس از بازدید از بخشهای مختلف مرکز و مشاهدهی آثار جوانان هنرمند، بر ضرورت وجود مکانهای مدرن برای تجمع و توسعهی توانمندیهای نسل نو تأکید ورزید. مسرور بارزانی به وجود کتابخانهای بزرگ و غنی از منابع علمی و تاریخی در این مرکز اشاره کرد که میتواند منبعی ارزشمند برای دانشافزایی جوانان باشد.
نخستوزیر در پیامی ملی، از جوانان کوردستان خواست تا با مطالعهی دقیق تاریخ ملت خود، درک کنند که جایگاه و دستاوردهای کنونی کوردستان، ثمرهی مبارزه، پایداری و رنج ناشی از ستمهای تاریخی بر این ملت است. وی تصریح کرد: "علیرغم تمامی مظالمی که در طول تاریخ بر ملت کورد روا داشته شده، مردم ما هرگز سر تسلیم فرود نیاورده و اجازه ندادهاند ارادهی ملی آنها در هم بشکند." مسرور بارزانی تأکید کرد که شکوفایی امروز کوردستان مدیون رشادتهای پیشمرگههای قهرمان و فداکاریهای ملتی است که برای آزادی جانفشانی کردهاند.
مسرور بارزانی با ابراز امیدواری نسبت به نقشآفرینی فعالتر جوانان در پیشرفت کوردستان، از آنان خواست که این مرکز را تنها مکانی برای تعاملات اجتماعی نبینند، بلکه از آن برای ارتقای مهارتهای عملی خود استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد که ساخت این مرکز مدرن، پاسخی شایسته به نیازهای جوانان و رفع کمبود فضاهای تخصصی است تا دیگر نیازی به مهاجرت به خارج از کشور نداشته باشند؛ چرا که به گفتهی وی: "کشور ما جایگاه واقعی جوانان ماست."
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان دربارهی فرآیند انتقال مسئولیت بین نسلها اظهار داشت: "کسانی که مبارزه کرده، سختی کشیده و کوردستان را آباد کردهاند، وظیفهی خود را تا به اینجا به انجام رساندهاند؛ از این پس مسئولیت حفاظت از این دستاوردها بر عهدهی جوانان است."
مسرور بارزانی ابعاد مختلف خدمات این مرکز را به شرح زیر تشریح کرد:
۱. حوزهی ورزش: تأمین فضا و تجهیزات مناسب برای سلامت جسمانی و پرورش استعدادهای ورزشی.
۲. میراث و فرهنگ: آشنایی با تاریخ ملی و معرفی آن به جهان. نخستوزیر جوانان را به افتخار به هویت ملی، پوشش و آیینهای فرهنگی و ایجاد رابطهای عمیق با تاریخ خود فراخواند.
۳. علم و تکنولوژی: تأکید بر اینکه تنها تکیه بر تاریخ کافی نیست و جوانان باید برای نوآوری، صاحب اندیشههای بزرگ باشند. این مرکز با جدیدترین ابزارهای تکنولوژیک برای خدمت به توسعهی علمی تجهیز شده است.
۴. تعاملات اجتماعی: درهای این مرکز بدون تبعیض به روی جوانان تمامی شهرها و شهرکهای کوردستان باز است تا از طریق تبادل آراء، بر تدوین سیاستهای عمومی کشور تأثیر بگذارند.
مسرور بارزانی با انتقاد از دیدگاهی که مدعی است جوانان جایگاهی ندارند یا صدایشان شنیده نمیشود، گفت: "صدای جوانان شنیده شده و اثر انگشت آنان کاملاً هویداست؛ آنها امید آینده هستند و از هماکنون در ساختن آیندهای که میخواهند در آن زندگی کنند، نقش دارند." وی وعده داد که دولت اقلیم کوردستان با تمام توان از جوانان مستعد و باهوش در زمینههای زیرساختهای اقتصادی، محیطزیست، سلامت و آموزش حمایت خواهد کرد.
وی در پایان با پیامی تشویقآمیز خطاب به خواهران، برادران و جوانان کوردستان گفت: "رویاهای بزرگ در سر بپرورید و اهداف بلندی داشته باشید. هیچ رویایی آنقدر بزرگ و هیچ هدفی آنقدر دشوار نیست که دستنیافتنی باشد. امیدوارم همواره به سوی قلههایی حرکت کنید که شایستهی آیندهی شماست. پیروز باشید و کشورمان همیشه آباد بماند."
مرکز جوانان، بزرگترین و پیشرفتهترین مرکز در نوع خود در سطح جهان است که تحت مالکیت و مدیریت "کوردستان فاوندیشن" فعالیت میکند. این مرکز راهبردی و جامع، دریچهای نو به روی جوانان برای توسعهی مهارتها و ایجاد شبکهی ارتباطی میان نخبگان میگشاید.
این مرکز با سیستم بینالمللی و بالاترین استانداردهای جهانی اداره میشود و در دورهی فعالیت آزمایشی خود موفق به جذب رکورد بیسابقهای از مخاطبان شده است. در حال حاضر این مرکز بیش از ۱ هزار و ۴۰۰ عضو رسمی و کتابخانهای با بیش از ۱۲ هزار جلد کتاب در حوزههای مختلف دارد. همچنین در دورهی آزمایشی، ۱۲۹ هزار بازدیدکننده داشته است. شایان ذکر است که تمامی خدمات این مرکز بهصورت رایگان ارائه میشود. مرکز جوانان "کوردستان فاوندیشن" فرصتهای متنوعی در زمینههای تکنولوژی، کارآفرینی و توسعهی حرفهای فراهم کرده است تا جوانان اقلیم کوردستان مشارکتی تأثیرگذار در آبادانی جامعه داشته باشند.