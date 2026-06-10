نخست‌وزیر اقلیم کوردستان: "امیدواریم جوانان ما به خودباوری و اعتمادبه‌نفس کامل برسند

2 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان بر لزوم خودباوری جوانان در بازسازی کشور، رفع موانع صادرات نفت و جداسازی موضوع معیشت مردم از کشمکش‌های سیاسی تأکید کرد.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۰ خرداد ۱۴۰۵)، در نشست با جمعی از خبرنگاران، به پرسش‌های رسانه‌ها درباره‌ی آخرین تحولات سیاسی و اقتصادی پاسخ داد. مسرور بارزانی در پاسخ به پرسش خبرنگار کوردستان۲۴، ضمن ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده‌ی کشور اظهار داشت: "امیدواریم جوانان ما به خودباوری و اعتمادبه‌نفس کامل برسند. کوردستان سرزمین زیبایی است و ما می‌توانیم با هم آن را آبادتر کنیم، اما این وظیفه و مسئولیت بر عهده‌ی جوانان است و امیدوارم با تکیه بر توانمندی‌های خود، ما را در این مسیر یاری دهند".

تلاش برای افزایش درآمدها و ازسرگیری صادرات نفت

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع درآمدهای داخلی پرداخت و تصریح کرد: "روش‌های متعددی برای افزایش درآمدها وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها صادرات نفت است. به دلیل تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای، صادرات نفت کاهش یافته و این امر بر مجموع درآمدهای عراق تأثیر منفی گذاشته است".

مسرور بارزانی تأکید کرد که اقلیم کوردستان همواره برای کمک به دولت عراق جهت افزایش تولید داخلی و صادرات نفت از طریق اقلیم کوردستان پیش‌قدم بوده است. وی خاطرنشان کرد که شرکت‌های نفتی برای ازسرگیری فعالیت‌های خود، خواهان دریافت ضمانت‌های لازم از سوی دولت فدرال هستند.

چالش‌های سیستم آسیکودا و بودجه‌ی ۱۲۰ میلیارد دیناری

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با اشاره به موانع موجود در مسیر مبادلات بازرگانی گفت: "تحمیل برخی تصمیمات از سوی دولت عراق، از جمله سیستم آسیکودا، مشکلاتی را ایجاد کرد. ما تلاش کردیم به یک تفاهم مشترک دست یابیم تا روند بازرگانی به حالت عادی بازگشته و درآمدها افزایش یابد".

وی در پاسخ به پرسشی درباره‌ی تخصیص ۱۲۰ میلیارد دینار توضیح داد: "پیش‌تر تعیین این مبلغ بر اساس تصمیمی شخصی بود و مبنای علمی نداشت. طبق قانون، نیمی از درآمدهای فدرال باید به بغداد تحویل داده شود، اما توقف صادرات نفت و پیامدهای سیستم آسیکودا باعث کاهش کلی درآمدها شد و در نتیجه اقلیم کوردستان نتوانست این مبلغ را تأمین کند".

روابط اربیل و بغداد در کابینه‌ی علی زیدی

مسرور بارزانی در خصوص مناسبات با پایتخت عراق گفت: "ما با نگاهی امیدوارانه به روابط خود با دولت جدید عراق به ریاست علی زیدی می‌نگریم و امیدواریم همکاری‌های مثبت کنونی تداوم یافته و تقویت شود". وی همچنین بر این موضع راهبردی تأکید کرد که موضوع حقوق کارمندان متعلق به تمام مردم عراق است و نباید به عنوان ابزاری سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در پایان به تلاش‌ها برای تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کوردستان اشاره کرد و افزود: "پرزیدنت بارزانی از تمامی جریان‌های سیاسی درخواست کرده‌اند تا برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی موجود، بر سر میز مذاکره بنشینند. خواست مردم کوردستان ایجاد فضایی آرام، فعال‌سازی پارلمان و تشکیل کابینه‌ی جدید است؛ اکنون نوبت احزاب سیاسی است که نشان دهند تا چه اندازه به اراده‌ی مردم احترام می‌گذارند".