سخنگوی وزارت خارجهی پاکستان در پاسخ به کوردستان٢٤: مسیرهای دیپلماتیک میان ایران و آمریکا همچنان باز است
تداوم تبادل پیام میان واشینگتن و تهران از طریق کانالهای دیپلماتیک پاکستان و قطر
سخنگوی وزارت امور خارجهی پاکستان اعلام کرد بهرغم درگیریهای نظامی اخیر، مسیرهای دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران برای دستیابی به توافق همچنان باز است.
وزارت امور خارجهی پاکستان تأکید کرد که با وجود حملات اخیر، تبادل پیام میان واشینگتن و تهران متوقف نشده است. امروز پنجشنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵)، طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجهی پاکستان در گفتوگو با وبسایت "کوردستان۲۴" تصریح کرد که کانالهای ارتباط دیپلماتیک از طریق پاکستان و قطر میان ایالات متحده و ایران همچنان فعال است.
سخنگوی وزارت امور خارجهی پاکستان خاطرنشان کرد که بهرغم حملات و تنشهای روزهای اخیر، تبادل پیامها میان دو کشور ادامه داشته و این روند تا زمان دستیابی به یک توافق نهایی تداوم خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح میشود که پس از درگیریهای چند روز گذشته میان ایران و اسرائیل، بامداد امروز پنجشنبه ۱۱ ژوئن، ایالات متحده حملاتی را به خاک ایران انجام داد.
بر اساس بیانیهی فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام)، این حملات توانمندیهای نظارت نظامی، سیستمهای ارتباطی و پایگاههای پدافند هوایی ایران را در سراسر این کشور هدف قرار داده است. سنتکام تأکید کرد که این اقدامات به دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده و در قالب "دفاع از خود" و در پاسخ به "تجاوزات بیوقفه و توجیهناپذیر ایران" صورت گرفته است.
در مقابل، سپاه پاسداران ایران با حملات موشکی و پهپادی، تعدادی از پایگاههای نظامی واشینگتن در کویت و کشورهای حوزهی خلیج را هدف قرار داد که منجر به بستهشدن حریم هوایی منطقه برای چندین ساعت شد. پیش از این حملات، دونالد ترامپ اعلام کرده بود هدف از این ضربات هوایی، وادار کردن تهران به پذیرش پیشنویس توافقی است که کشورهای میانجی پیشنهاد دادهاند؛ با این حال تهران بر شروط خود پافشاری کرده و حاضر به عقبنشینی نیست.