هشدار ترامپ نسبت به هدف قرار دادن زیرساختهای نفتی و جزیرهی خارگ
ترامپ" میخواهیم زیرساختهای انرژی ایران را در اختیار بگیرد
رئیسجمهوری ایالات متحده مدعی شد که واشینگتن در حملات آینده، کنترل زیرساختهای انرژی ایران را در اختیار خواهد گرفت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده در پیامی جدید مدعی شد که در آیندهای نزدیک، کنترل جزیرهی خارگ و زیرساختهای نفتی ایران را به دست خواهند گرفت. امروز پنجشنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵)، دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی "تروث سوشیال" اعلام کرد که ایالات متحده امشب ضربهی بسیار مؤثری به ایران وارد خواهد کرد.
رئیسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از پیام خود مدعی شد که نیروی دریایی، نیروی هوایی، سیستمهای راداری و پدافند ضدهوایی ایران در کنار بخش بزرگی از توان تهاجمی این کشور از بین رفته است. وی با اشاره به اهداف آتی واشینگتن، بر تسلط بر مراکز راهبردی نفتی ایران تأکید کرد.
دونالد ترامپ در پایان پیام خود، این اقدامات را با وضعیت ونزوئلا مقایسه کرد و توضیح داد که ایالات متحده همان راهبردی را در قبال ایران در پیش میگیرد که در ونزوئلا اجرا کرد؛ چرا که به گفتهی او، این رویکرد نتایج موفقی در پی داشته است. این تهدیدها در حالی مطرح میشود که سنتکام پیشتر اعلام کرده بود حملات بامداد امروز به دستور رئیسجمهوری آمریکا و در پاسخ به اقدامات ایران صورت گرفته است.