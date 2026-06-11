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رضا طلایی‌نیک با تأکید بر شکست فشارهای نظامی آمریکا و اسرائیل، خواستار توقف درگیری‌ها و برقراری آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها شد.

سخنگوی وزارت دفاع ایران اعلام کرد که راه حل مشکلات منطقه، تداوم تجاوز و جنگ‌افروزی نیست. روز پنج‌شنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵)، رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران اظهار داشت که اسرائیل و ایالات متحده در دستیابی به اهداف خود علیه ایران ناکام مانده‌اند و تحریم‌ها و فشارها دستاوردی برای آن‌ها نداشته است.

رضا طلایی‌نیک تصریح کرد: "دشمنان باید این حقیقت را بپذیرند که مسیر تداوم تجاوز و ناامنی به نتیجه نمی‌رسد و باید در تمامی جبهه‌ها درگیری‌ها متوقف و آتش‌بس برقرار شود." وی با اشاره به "جنگ رمضان" (جنگ ۴۰ روزه) تأکید کرد که هرگونه تهدید علیه ملت ایران، به فرصتی برای تقویت توان دفاعی و افزایش آمادگی نیروهای مسلح تبدیل شده است.

سخنگوی وزارت دفاع ایران خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی در هیچ جنگی پیش‌قدم نبوده و نخواهد بود، اما در زمینه‌ی امنیت ملی و تمامیت ارضی خود هرگز سازش نمی‌کند و پاسخی پشیمان‌کننده به دشمنان خواهد داد. این سخنان در واکنش به حملات گسترده‌ی اخیر فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) به جنوب ایران و تهدیدهای جدید دونالد ترامپ مبنی بر ضرورت بازگشت تهران به میز مذاکره تحت فشارهای نظامی مشابه سناریوی ونزوئلا، ایراد شده است.