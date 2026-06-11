اسکات بسنت می‌گوید، هرگونه آسیب به متحدان آمریکا در منطقه، از محل دارایی‌های بلوکه‌شده‌ی ایران جبران خواهد شد

2 ساعت پیش

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، روز پنج‌شنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵)، با انتشار پیامی در شبکه‌ی اجتماعی "ایکس"، هشدار تندی را متوجه مقامات جمهوری اسلامی ایران کرد. وی در این پیام با اشاره به وضعیت اقتصادی تهران مدعی شد: "ایران در بازی‌ای که آغاز کرده، بازنده است."

وزیر خزانه‌داری آمریکا تصریح کرد که اگر ایران از طریق حملات در حوزه‌ی کشورهای عربی خلیج فارس، آسیبی به متحدان واشینگتن وارد کند، هزینه‌ی این خسارات مستقیماً از دارایی‌های مسدودشده‌ی این کشور کسر خواهد شد. او همچنین افزود که در صورت تداوم باج‌خواهی‌های ایران در قبال تردد کشتی‌ها در تنگه‌ی هرمز، آمریکا بار دیگر از اموال بلوکه‌شده برای جبران خسارت طرف‌های آسیب‌دیده استفاده خواهد کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر حدود ۴۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران به دلیل نقض تحریم‌های بین‌المللی در بانک‌های خارجی مسدود شده است. پیش از این نیز دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده، تهدید کرده بود که از این مبالغ برای تلافی حملات موشکی و پهپادی ایران به کشورهای منطقه استفاده خواهد کرد.