پاکستان به پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک خود متعهد است

24 دقیقه پیش

منابع خبری از برگزاری نشستی مهم با حضور پنج کشور منطقه برای ارزیابی تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان در پرونده‌ی تنش‌های ایران و آمریکا خبر دادند.

شبکه‌ی خبری "عربیه" روز پنج‌شنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵)، به نقل از منابع آگاه گزارش داد که نمایندگان کشورهای عربستان سعودی، پاکستان، قطر، مصر و ترکیه در یک نشست پنج‌جانبه گرد هم می‌آیند. هدف اصلی این دیدار، ارزیابی نقش میانجی‌گرانه‌ی اسلام‌آباد میان واشینگتن و تهران و بررسی تضمین‌های لازم برای اجرای توافقات احتمالی عنوان شده است.

این تحرک دیپلماتیک در زمانی صورت می‌گیرد که منطقه همچنان تحت تأثیر فشارهای سیاسی و نظامی قرار دارد. کشورهای حاضر در این نشست به دنبال یافتن فرمولی برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و ایجاد بستری مناسب جهت دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک پایدار هستند.

در همین رابطه، طاهر اندریب، سخنگوی وزارت کشور پاکستان، در کنفرانسی خبری اظهار داشت: "هرچند در سایه‌ی رویارویی‌های اخیر میان آمریکا و ایران، خوش‌بینی دشوار به نظر می‌رسد، اما ما همچنان به پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک خود متعهد هستیم و از دستیابی به پیشرفت در این مسیر ناامید نخواهیم بود."