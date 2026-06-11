برگزاری نشست پنججانبهی منطقهای برای بررسی میانجیگری میان واشینگتن و تهران
پاکستان به پیشبرد تلاشهای دیپلماتیک خود متعهد است
منابع خبری از برگزاری نشستی مهم با حضور پنج کشور منطقه برای ارزیابی تلاشهای دیپلماتیک پاکستان در پروندهی تنشهای ایران و آمریکا خبر دادند.
شبکهی خبری "عربیه" روز پنجشنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵)، به نقل از منابع آگاه گزارش داد که نمایندگان کشورهای عربستان سعودی، پاکستان، قطر، مصر و ترکیه در یک نشست پنججانبه گرد هم میآیند. هدف اصلی این دیدار، ارزیابی نقش میانجیگرانهی اسلامآباد میان واشینگتن و تهران و بررسی تضمینهای لازم برای اجرای توافقات احتمالی عنوان شده است.
این تحرک دیپلماتیک در زمانی صورت میگیرد که منطقه همچنان تحت تأثیر فشارهای سیاسی و نظامی قرار دارد. کشورهای حاضر در این نشست به دنبال یافتن فرمولی برای جلوگیری از تشدید درگیریها و ایجاد بستری مناسب جهت دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک پایدار هستند.
در همین رابطه، طاهر اندریب، سخنگوی وزارت کشور پاکستان، در کنفرانسی خبری اظهار داشت: "هرچند در سایهی رویاروییهای اخیر میان آمریکا و ایران، خوشبینی دشوار به نظر میرسد، اما ما همچنان به پیشبرد تلاشهای دیپلماتیک خود متعهد هستیم و از دستیابی به پیشرفت در این مسیر ناامید نخواهیم بود."