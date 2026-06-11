دم پارتی خواهان تصویب "قانون صلح" پیش از تعطیلات پارلمان ترکیه شد
رئیس فراکسیون حزب دم پارتی بر لزوم نقشآفرینی پارلمان در پروسهی صلح و ایجاد بستر قانونی برای فعالیتهای عبدالله اوجالان جهت دستیابی به راهکار دموکراتیک تأکید کرد.
گلستان کلچ کوچیغیت، رئیس فراکسیون حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) در پارلمان ترکیه روز پنجشنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵)، ، طی یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این کشور در مرحلهی بسیار حساسی قرار دارد. وی تصریح کرد که پروسهی صلح و بنای یک جامعهی دموکراتیک، نیازمند تدوین و تصویب یک چارچوب قانونی مشخص است.
گلستان کلچ کوچیغیت با تأکید بر اینکه پارلمان باید مرکز اصلی حل مشکلات باشد، اظهار داشت: "پیش از آنکه پارلمان به تعطیلات قانونی برود، باید لایحهای که تحت عنوان «قانون چارچوب» یا به تعبیر عبدالله اوجالان «قانون هستههای بنیادین» شناخته میشود، به پارلمان ارائه و به صورت فوری تصویب شود تا پروسهی صلح از ضمانت قانونی لازم برخوردار گردد."
رئیس فراکسیون دم پارتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا پرداخت و از دولت ترکیه خواست به لجاجت در عدم اجرای این احکام پایان دهد. وی خاطرنشان کرد: "بیتوجهی به احکام دادگاه اروپا در خصوص پروندههای صلاحالدین دمیرتاش و عثمان کاوالا، جایگاه بینالمللی ترکیه را تضعیف میکند و هزینهی این رویکرد را ۸۶ میلیون شهروند این کشور پرداخت میکنند."
گلستان کلچ کوچیغیت همچنین به موضوع "حق امید" اشاره کرد و گفت: "فعالسازی حق امید و فراهم کردن شرایط مناسب و ابزارهای ارتباطی برای عبدالله اوجالان جهت ایفای نقش محوری در مذاکرات و دستیابی به راهکار دموکراتیک، شرطی حتمی و غیرقابل چشمپوشی برای برقراری صلح است."
وی در پایان از دولت ترکیه خواست تا از هدر دادن زمان خودداری کرده، جدول زمانی مشخصی برای این پڕۆسه اعلام کند و پیش از پایان دورهی جاری پارلمان، پیشنویس قانون صلح را با افکار عمومی به اشتراک گذاشته و آن را به مرحلهی اجرا درآورد.