دولت اقلیم کوردستان خواهان جداسازی کامل پرونده‌ی حقوق کارمندان از بودجه‌ی عمومی است

3 ساعت پیش

رئیس دیوان شورای وزیران اقلیم کوردستان اعلام کرد که بر اساس پیشنهاد مسرور بارزانی، هیئت هماهنگی دائمی میان اربیل و بغداد تشکیل می‌شود و تلاش‌ها برای جداسازی کامل پرونده‌ی حقوق کارمندان از بودجه‌ی عمومی در جریان است.

امید صباح، رئیس دیوان شورای وزیران اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۶ مرداد ۱۴۰۵) در گفت‌وگویی ویژه با برنامه‌ی "باسی روژ" در شبکه‌ی کوردستان۲۴، به تشریح آخرین وضعیت توافقات میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق پرداخت.

وی از سطح بالای هماهنگی‌های امنیتی، اداری و مالی خبر داد و این تفاهم را نتیجه‌ی همکاری نزدیک میان مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و علی زیدی، نخست‌وزیر عراق دانست.

نهادینه‌سازی روابط و تشکیل هیئت هماهنگی دائمی

امید صباح با اشاره به تلاش‌های اقلیم کوردستان برای عبور از شیوه‌های سنتی ارتباط با بغداد، اظهار داشت: "ما به دنبال نهادینه‌سازی کامل روابط میان اقلیم کوردستان و عراق هستیم. این پیشنهاد توسط مسرور بارزانی در آخرین سفر به بغداد به علی زیدی، نخست‌وزیر عراق ارائه شد تا مشکلات فی‌مابین دیگر از طریق کمیته‌های موقت حل نشوند."

وی افزود: "هدف ما تأسیس یک هیئت هماهنگی دائمی است که هر سه ماه یک‌بار برای تقویت روابط تشکیل جلسه دهد. نخست‌وزیر و مقامات عراقی از این طرح استقبال گرمی کرده‌اند." امید صباح همچنین تأکید کرد که درخواست شده است نماینده‌ای از اقلیم کوردستان در هر چهار شورای تخصصی عراق حضور داشته باشد و سالانه یک نشست مشترک میان هر دو شورای وزیران برگزار شود تا طرفین از مرحله‌ی حل مشکلات به مرحله‌ی بهره‌برداری از فرصت‌های راهبردی عبور کنند.

رئیس دیوان شورای وزیران ابراز امیدواری کرد که در کابینه‌ی جدید دولت عراق، با مطالبات و حقوق دستوری ملت کورد برخورد سیاسی صورت نگیرد. وی خاطرنشان کرد که سیگنال‌های مثبتی از سوی نخست‌وزیر عراق، به‌ویژه در موضوع تأمین حقوق و همکاری در بحران اخیر نفت و گاز مشاهده شده است.

بودجه‌ی ۲۰۲۷ و اصلاح هزینه‌های حاکمیتی

امید صباح در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌های ناشی از قانون بودجه‌ی سه ساله‌ی پیشین اشاره کرد و گفت: "اکنون دولت عراق در حال آماده‌سازی پیش‌نویس بودجه‌ی سال ۲۰۲۷ است. اقلیم کوردستان هیئتی رسمی متشکل از وزیران منابع طبیعی، دارایی و دیوان محاسبات را برای مشارکت فعال در تعیین سهم و حقوق مالی اقلیم پیش از ارسال لایحه به پارلمان تعیین کرده است."

وی تصریح کرد: "بزرگترین چالش در قانون بودجه، موضوع هزینه‌های حاکمیتی است که از سهم کلی اقلیم و استان‌ها کسر می‌شود. ما خواستار تغییر این شیوه‌ی نگارش و جداسازی کامل پرونده‌ی حقوق کارمندان از بودجه‌ی عمومی هستیم. به مقامات عراقی اعلام کرده‌ایم که نه کمتر از حقوق مصرح در قانون اساسی را می‌پذیریم و نه فراتر از آن را طلب می‌کنیم."

مدیریت مالی و کاهش درآمدهای داخلی

رئیس دیوان شورای وزیران اقلیم کوردستان، تداوم پروژه‌های عمرانی در اقلیم را نتیجه‌ی مدیریت مستقیم مسرور بارزانی در دوران بحران دانست و آمارهای مالی جدیدی ارائه کرد. وی گفت: "تداوم جنگ در منطقه و توقف تحرکات بازرگانی باعث شد درآمدهای داخلی اقلیم از ۳۲۰ میلیارد دینار در ماه مارس به ۸۶ میلیارد دینار کاهش یابد، هرچند این رقم در ماه‌های آوریل و مه اندکی بهبود یافت."

امید صباح با انتقاد از رویکرد وزارت کشور عراق و وزارت دارایی آن کشور در قبال درآمدهای اقلیم، افزود: "در حالی که درآمد ما در ماه مه ۱۲۳ میلیارد دینار بود، دولت عراق خواستار تحویل ۱۲۰ میلیارد دینار از این مبلغ شد. این در حالی است که بغداد هیچ بودجه‌ای برای هزینه‌های اداری استان‌ها، بخش برق یا سوخت نیروگاه‌های اقلیم تأمین نکرده است."

سیستم گمرکی "اسیکودا" و حذف ایست‌های بازرسی

در خصوص اجرای سیستم الکترونیکی گمرک (اسیکودا)، امید صباح توضیح داد که با رایزنی‌های انجام شده، این سیستم از یک ساختار متمرکز به یک سیستم فدرالی تغییر یافته تا جایگاه اقلیم کوردستان در مدیریت گذرگاه‌های مرزی حفظ شود.

وی اعلام کرد که پس از توافق نهایی میان مسرور بارزانی و علی زیدی، این سیستم به مدت سه ماه به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. صباح همچنین خبر داد: "درخواست کرده‌ایم که پس از اجرای این سیستم، تمامی ایست‌های بازرسی میان اقلیم کوردستان و سایر استان‌های عراق حذف شوند. همچنین موضوع تأمین دلار با نرخ رسمی بانک مرکزی برای بازرگانان اقلیم کوردستان در دستور کار قرار دارد و به‌زودی تصمیمات نهایی در این زمینه امضا خواهد شد."