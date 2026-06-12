ایرنا: تهران در توافق احتمالی مدیریت تنگه هرمز را واگذار نمیکند
اربیل (کوردستان۲۴)- رسانههای دولتی ایران، امروز جمعه ۱۲ ژوئن، گزارش دادند که بر اساس متن منتسب به پیشنویس توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن، ایران هیچ تعهدی برای واگذاری کنترل یا مدیریت تنگه هرمز نخواهد پذیرفت.
خبرگزاری رسمی ایرنا با اشاره به آنچه «طرح کلی متن فعلی» توصیف کرد، نوشت: «ایران در این متن هیچ تعهدی برای واگذاری مدیریت تنگه یا بازگرداندن شرایطی که پیش از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل وجود داشت، نمیدهد.»
این گزارش در حالی منتشر شده است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد حملات برنامهریزیشده علیه ایران را لغو کرده و ابراز امیدواری کرد توافقی برای پایان دادن به جنگ در روزهای آینده به امضا برسد.
با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تأکید کرد که تهران هنوز درباره توافق احتمالی با آمریکا به «نتیجه نهایی» نرسیده است.
همزمان، خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده ایران، متنی را منتشر کرد که آن را پیشنویس توافق در حال نهاییشدن معرفی کرد. بر اساس این گزارش، این پیشنویس شامل پایان درگیریها در تمامی جبههها از جمله لبنان، آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران و تعیین یک دوره ۶۰ روزه برای مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران است.
مهر همچنین مدعی شد که در این متن، تعلیق تحریمهای مرتبط با فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران و پایان آنچه «محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران» خوانده شده، پیشبینی شده است.
بر اساس این گزارش، پیشنویس مورد اشاره همچنین بر پرداخت غرامت خسارات ناشی از جنگ از سوی آمریکا و متحدانش و ارائه برنامههای بازسازی برای ایران به ارزش حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار تأکید دارد.
خبرگزاری مهر افزوده است که مذاکرات نهایی تنها پس از آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده ایران، تعلیق تحریمهای نفتی و لغو محدودیتهای دریایی آغاز خواهد شد.
در همین حال، خبرگزاری ایرنا در گزارشی جداگانه تأکید کرد که ایران تنها در چارچوب «اصول اساسی جمهوری اسلامی» درباره برنامه هستهای خود مذاکره خواهد کرد. به نوشته این خبرگزاری، حق غنیسازی اورانیوم و حفظ ذخایر مواد غنیشده از جمله موضوعاتی است که تهران بر گنجاندن آنها در هر توافق نهایی تأکید دارد.
برنامه هستهای ایران همچنان یکی از اصلیترین محورهای اختلاف میان تهران و واشینگتن است. آمریکا طی سالهای گذشته خواستار محدود شدن توان غنیسازی ایران و انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالا به خارج از کشور بوده است، در حالی که ایران بر حق خود برای ادامه فعالیتهای هستهای صلحآمیز تأکید میکند.
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