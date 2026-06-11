کویت خواستار تحقیق بینالمللی درباره حملات به فرودگاه خود شد
اربیل (کوردستان۲۴)- اربیل - کویت در پی آنچه حمله به زیرساختهای ناوبری هوایی خود توصیف کرده است، شکایت رسمی علیه ایران را به سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) ارائه کرد.
اداره کل هواپیمایی کشوری کویت اعلام کرد این شکایت با هدف بررسی آنچه «تهدید امنیت هوانوردی غیرنظامی» خوانده شده، به ایکائو تسلیم شده است. مقامهای کویتی مدعیاند حملات اخیر به سامانههای راداری و تجهیزات مدیریت ترافیک هوایی در فرودگاه بینالمللی کویت، امنیت مسافران، خدمه پروازی و کارکنان فرودگاهی را به خطر انداخته است.
به گفته مقامهای کویتی، هدف قرار گرفتن زیرساختهای ناوبری هوایی میتواند نقض مفاد کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴، معاهده اصلی حاکم بر هوانوردی غیرنظامی بینالمللی، تلقی شود.
این اقدام پس از حملهای صورت گرفت که بنا بر گزارشها صبح پنجشنبه موجب تعلیق موقت پروازهای تجاری در فرودگاه بینالمللی کویت شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع رسمی گزارش داد که این حادثه چندین زخمی بر جای گذاشته و به تجهیزات راداری و سامانههای کنترل ترافیک هوایی خسارت وارد کرده است.
ارتش کویت نیز اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در پی موج جدیدی از حملات آمریکا علیه ایران با اهداف هوایی متخاصم درگیر شدهاند.
هرچند فعالیت فرودگاه پس از مدت کوتاهی از سر گرفته شد، مقامهای کویتی میگویند این حادثه آسیبپذیری حریم هوایی کشور را در شرایط تشدید تنشهای منطقهای آشکار کرده است.
کویت از ایکائو خواسته است ضمن ثبت و بررسی این رخدادها، تحقیق جامعی درباره تأثیر آنها بر امنیت هوانوردی منطقهای و بینالمللی انجام دهد.
خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داد که این دومین بار طی حدود یک هفته گذشته است که فرودگاه بینالمللی کویت هدف حمله قرار میگیرد. بر اساس این گزارش، در حملهای که سوم ژوئن رخ داد، یک شهروند هندی کشته و ۶۳ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات اخیر در چارچوب تنشهای گستردهتر میان ایران، ایالات متحده، اسرائیل و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج ارزیابی میشود. ایران پیشتر برخی کشورهای منطقه از جمله کویت و بحرین را به همکاری با عملیات نظامی آمریکا متهم کرده بود؛ اتهامی که مقامهای کویتی آن را رد کردهاند.
در همین حال، وزارت امور خارجه کویت حملات منتسب به ایران را محکوم کرده و اعلام کرده است که این کشور تمامی حقوق قانونی خود را برای پیگیری موضوع در چارچوب حقوق بینالملل محفوظ میدارد.
ارجاع پرونده به ایکائو، نشانهای از تشدید اختلافات دیپلماتیک میان دو کشور است و نگرانیها درباره تأثیر درگیریهای منطقهای بر امنیت هوانوردی غیرنظامی و مسیرهای پروازی بینالمللی را افزایش داده است.
ب.ن