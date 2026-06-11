وزارت بهداشت لبنان: شمار قربانیان درگیریها از ۳۷۰۰ نفر فراتر رفت
اربیل (کوردستان۲۴)- بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت بهداشت عمومی لبنان در روز پنجشنبه، از زمان تشدید درگیریها در دوم مارس، دستکم ۳۷۱۱ نفر در لبنان کشته و ۱۱ هزار و ۴۸۳ نفر دیگر زخمی شدهاند.
طبق این آمار، در میان کشتهشدگان شمار قابل توجهی غیرنظامی حضور دارند؛ به طوری که دستکم ۲۴۷ کودک و ۱۳۲ نفر از کارکنان بخش بهداشت و درمان نیز جان خود را از دست دادهاند. این آمار همچنین شامل نیروهای حزبالله میشود.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که ادامه درگیریها بیش از ۱.۲ میلیون نفر را در مناطق مختلف این کشور آواره کرده است.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد از زمان تشدید درگیریها، ۳۱ نظامی و چهار غیرنظامی اسرائیلی کشته شدهاند.
همزمان، نهادهای امنیتی لبنان میگویند ارتش اسرائیل با وجود توافق آتشبس، همچنان به حملات خود در جنوب لبنان ادامه میدهد؛ موضوعی که نگرانیها درباره پایداری آتشبس را افزایش داده است.
تداوم خشونتها، واکنشهای بینالمللی را نیز در پی داشته است، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار توقف فوری درگیریها شده است.
گوترش روز سهشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تمام حملات باید فوراً متوقف شوند. آتشبس در لبنان، ایران و غزه باید به طور کامل رعایت شود.»
آخرین آمار منتشرشده نشاندهنده افزایش تلفات انسانی در این درگیریهاست؛ در حالی که تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به آتشبس پایدار و پایان دادن به خصومتها همچنان ادامه دارد.
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