4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ارشد اروپایی گزارش داد که ایالات متحده در نظر دارد تعداد هواپیماها و کشتی‌های جنگی اختصاص‌یافته به عملیات ناتو در اروپا را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

بر اساس این گزارش، این اقدام می‌تواند توانایی ناتو در انجام مأموریت‌های نظارتی و حملات دوربرد را محدود کند.

نیویورک تایمز نوشت که طرح مورد نظر شامل کاهش شمار جنگنده‌های F-16 و F-15E مستقر برای مأموریت‌های ناتو از حدود ۱۵۰ فروند به ۱۰۰ فروند است. همچنین تعداد هواپیماهای گشت دریایی از ۲۶ به ۱۵ فروند کاهش خواهد یافت و هشت هواپیمای سوخت‌رسان هوایی که پیش‌تر در اختیار اروپا قرار گرفته بودند، از این مأموریت خارج خواهند شد.

به گزارش این روزنامه، واشینگتن همچنین قصد دارد یک زیردریایی موشک‌انداز و یک ناو هواپیمابر را به همراه چندین شناور جنگی و ده‌ها هواپیمای وابسته به گروه رزمی این ناو، به مناطق دیگری منتقل کند. در این گزارش آمده است که یکی از دو اسکادران بمب‌افکن اختصاص‌یافته به دفاع اروپا نیز ممکن است به مأموریت‌های خارج از این منطقه اعزام شود.

رویترز اعلام کرده است که تاکنون نتوانسته این گزارش را به طور مستقل تأیید کند. ناتو و وزارت دفاع آمریکا نیز هنوز به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده‌اند.

رویترز پیش‌تر در ماه مه گزارش داده بود که ایالات متحده در حال بررسی کاهش بخشی از قابلیت‌های نظامی است که در شرایط بحران‌های بزرگ در اختیار متحدان خود قرار می‌دهد.

ب.ن