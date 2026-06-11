ایران: هنوز تصمیم نهایی درباره توافق با آمریکا اتخاذ نشده است
اربیل (کوردستان۲۴)- ایران امروز جمعه ۱۲ ژوئن، اعلام کرد که با وجود اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره دستیابی به یک «توافق بزرگ» برای پایان دادن به جنگ، هنوز تصمیم نهایی خود را درباره توافق احتمالی با واشینگتن نگرفته است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به سخنان ترامپ مبنی بر اینکه انتظار دارد توافقی در روزهای آینده در اروپا امضا شود، گفت: «تاکنون ایران به نتیجه نهایی درباره توافق نرسیده است.»
همزمان، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده ایران گزارش داد که «هیچ متنی برای تفاهمنامه اولیه با ایالات متحده تأیید نشده است.»
خبرگزاری تسنیم نیز با اشاره به اظهارات مکرر ترامپ گزارش داد که رئیسجمهور آمریکا طی دو ماه گذشته ۳۸ بار از نزدیک بودن توافق خبر داده است. این خبرگزاری تأکید کرد: «تا زمانی که ایران به طور رسمی درباره هرگونه تفاهم احتمالی اطلاعرسانی نکند، اظهارات ترامپ در این زمینه باید در چارچوب مواضع و اظهارات پیشین او ارزیابی شود.»
ترامپ شب گذشته اعلام کرد که حملات برنامهریزیشده علیه ایران را لغو کرده و از احتمال امضای توافقی با تهران خبر داد. او در شبکه اجتماعی «تروث» نوشت: «با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران رسیده و تأیید شده است، من حملات و بمبارانهای برنامهریزیشده علیه ایران را امشب لغو کردهام.»
تهران و واشینگتن در حال تبادل پیشنهادهایی برای پایان دادن به جنگی هستند که از ۲۸ فوریه آغاز شده و دامنه آن به سراسر خاورمیانه کشیده شده است. با وجود برقراری آتشبس شکننده از ۸ آوریل، دو طرف در روزهای اخیر همچنان درگیر تبادل آتش و تنشهای نظامی بودهاند.
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