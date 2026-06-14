تهران پیشنهاد واشینگتن برای امضای تفاهمنامه در سالروز تولد ترامپ را رد کرد
مخالفت ایران با تفاهمنامه با آمریکا در حالی رخ داد که دونالد ترامپ تولد ۷۸ سالگی خود را جشن گرفت
تیم مذاکرهکنندهی ایران با تأکید بر نهایی نشدن پیشنویس توافق، اعلام کرد اجازه نخواهد داد سالروز تولد ۸۰ سالگی دونالد ترامپ به ابزاری برای بهرهبرداری تبلیغاتی و نمایشی تبدیل شود.
به گزارش منابع خبری، تهران آمادگی خود را برای امضای هرگونه تفاهمنامه با واشینگتن در روز یکشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۴ خرداد ۱۴۰۵) رد کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که این تاریخ با سالروز تولد ۸۰ سالگی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، همزمان است و طرف ایرانی معتقد است واشینگتن در پی استفادهی رسانهای از این رویداد برای دستاوردهای شخصی ترامپ است.
تیم مذاکرهکنندهی ایران اعلام کرده است که متن تفاهمنامه هنوز به مرحلهی نهایی و تدوین قطعی نرسیده و امضای آن در شرایط کنونی از نظر فنی غیرممکن است. این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر در شبکهی اجتماعی "تروث سوشیال" مدعی شده بود که این توافق در تاریخ ۱۴ ژوئن امضا خواهد شد و به دنبال آن، تنگهی هرمز بلافاصله بهروی همگان بازگشایی میشود. او همچنین در اظهاراتی تند مدعی شده بود که در زمان مقتضی، از طریق بمبافکنهای "بی-۲" برای نابودی بازماندههای تأسیسات هستهای ایران اقدام خواهد کرد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، محور اصلی این تفاهمنامهی پیشنهادی بر بازگشایی تنگهی هرمز و رفع محاصرهی دریایی بنادر ایران توسط ایالات متحده متمرکز است. گفته میشود گفتگو دربارهی برنامهی هستهای ایران به مراحل بعدی موکول شده است. هنوز مشخص نیست که در صورت نهایی شدن، مراسم امضا به صورت حضوری برگزار خواهد شد یا از طریق پلتفرمهای آنلاین صورت میگیرد.